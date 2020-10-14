Misli.com 2. Lig'de 5. hafta maçları oynanıyor. Kırmızı Grup'ta yer alan Turgutluspor ve Bayburt Özel İdare Spor, karşı karşıya geliyor. Bu sezon Manisa temsilcisi Turgutluspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta şu ana kadar hiç kaybetmedi. 4'de 4 yapan Turgutluspor, ligde 12 puanla lider konumda bulunuyor. Bayburt Özel İdare Spor ise ligin son sıralarında yer alıyor. Şu ana kadar 2 maça çıkan Bayburt ekibi, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile 3 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Turgutluspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TURGUTLUSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak olan Turgutluspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı, bugün saat 15.30'da başlayacak. Misli.com 2. Lig 5. haftada oynanacak olan zorlu mücadelenin hakemi, Eren Gökmen olacak. Eren Gökmen'in yardımcılıklarını ise Ali Etlikci ve Levent Yeşilyurt üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. Turgutluspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı da bugün saat 15.30'da Misli.com'dan yayınlanacak.

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