Turgutluspor - Eyüpspor maçı canlı izle!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta, futbol heyecanı 12. hafta ile devam ediyor. Kırmızı Grubun en iddialı ekiplerinden Turgutluspor ve Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesinde yer alan iki takımın zorlu mücadelesi öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Ligde, 11 maç sonunda 28 puana ulaşan Eyüpspor 1. sırada bulunuyor. Turgutluspor ise 11 maçta 24 puan topladı ve 2. sırada yerini aldı. Peki, Turgutluspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

TURGUTLUSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Turgutluspor ile Eyüpspor 12. haftada karşılaşıyor. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'de başlayacak. Mücadele, Celal Bayraklı tarafından yönetilecek. Celal Bayraklı'nın yardımcılıklarını ise Ejder Yapıcı ve Faruk Yağlı üstlenecek. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

Misli.com ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, Misli.com 2. Lig'de haftanın önemli maçları, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Turgutluspor - Eyüpspor maçı da Pazar günü saat 13.00'de Misli.com uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir.

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