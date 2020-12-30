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Turgutluspor-Karacabey Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com canlı yayın

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Turgutluspor ve Karacabey Belediyespor karşılaşıyor. Peki, Turgutluspor-Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Turgutluspor-Karacabey Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com canlı yayın

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Kırmızı Grupta oynanacak olan Turgutluspor ve Karacabey Belediyespor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. 

Turgutluspor, 17 maçta topladığı 33 puanla sıralamanın 3. basamağında yer alıyor. Karacabey Belediyespor, 17 maçta 25 puan topladı ve 9. sırada yer aldı. Peki, Turgutluspor-Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TURGUTLUSPOR-KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig'in 18. haftasında Turgutluspor ile Karacabey Belediyespor karşılaşıyor. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak olan zorlu mücadele, bugün saat 13.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Mehmet Şükrü Közcü yönetecek. Mehmet Şükrü Közcü'nün yardımcılıklarını ise Kerem Candaş ve Çağlar Demirkıran üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belirli 2. Lig maçları Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Turgutluspor-Karacabey Belediyespor maçı da bu hafta Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı saat 13.00'de Misli.com IOS ve Android üzerinden canlı izleyebilirsiniz. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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