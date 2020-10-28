Turgutluspor - Kardemir Karabükspor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 7. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçları arasında bulunan Turgutluspor - Kardemir Karabükspor mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Turgutluspor evinde 3 maçtır kazanıyor. Bu ligde Kardemir Karabükspor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 6 maçtır kaybediyor. Peki, Turgutluspor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Turgutluspor - Kardemir Karabükspor karşılaşıyor. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını ise Caner Eroğlu ve Mehmet Pekmezci üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. hafta oynanacak olan Turgutluspor - Kardemir Karabükspor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, saat 14.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.