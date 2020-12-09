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Turgutluspor - Kırklarelispor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 14. hafta maçları oynanıyor. Turgutluspor - Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmanın canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Turgutluspor - Kırklarelispor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Beyaz Grupta 14. hafta maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar arasında Turgutluspor - Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Turgutluspor evinde 6 maçtır kazanıyor. Bu ligde Kırklarelispor toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Bu karşılaşmanın canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

TURGUTLUSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

2. Lig Kırmızı Grupta 14. hafta oynanıyor. Turgutluspor - Kırklarelispor arasında oynanacak. Karşılaşma,  Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak. Maçın hakemi Abdulbaki Ayyıldız olacak. Abdulbaki Ayyıldız'ın yardımcılıklarını ise Serdar İla  ve Birtan Yavuz üstlenecek. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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