Turgutluspor - Kırklarelispor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Beyaz Grupta 14. hafta maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar arasında Turgutluspor - Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Turgutluspor evinde 6 maçtır kazanıyor. Bu ligde Kırklarelispor toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Bu karşılaşmanın canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

TURGUTLUSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

2. Lig Kırmızı Grupta 14. hafta oynanıyor. Turgutluspor - Kırklarelispor arasında oynanacak. Karşılaşma, Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak. Maçın hakemi Abdulbaki Ayyıldız olacak. Abdulbaki Ayyıldız'ın yardımcılıklarını ise Serdar İla ve Birtan Yavuz üstlenecek.

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