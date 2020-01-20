Turgutluspor kötü başladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 30 puanla üçüncü sırada tamamlayıp şampiyonluk hayalleri kuran Turgutluspor, ikinci yarıda ise çıktığı 2 maçta 5 puan kaybetti. Devrenin ilk maçında grup sonuncusu Fatsa Belediyespor'a 2-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, ardından yine düşme hattındaki Kemerspor 2003'le de evinde golsüz berabere kaldı. Puan kayıplarına rağmen üçüncü sıradaki yerini kaptırmayan Turgutluspor'un lider Kocaelispor'la arasındaki fark ise 7'den 12 puana çıktı.

Turgutluspor'un sergilediği futbol yönetim, teknik kadro ve taraftarları hüsrana uğrattı. Devre arasında kadrosunu takviye de eden Turgutlu'da teknik direktör Cüneyt Biçer, "Ligin ikinci yarısında çıktığımız iki maçta da kötü oynamadık. Yakaladığımız gol pozisyonlarındaki beceriksizliğimiz ve şansızlığımız, arzuladığımız puanları almamızı engelledi. Yeni transferlerimizin takıma uyum sağladıkları an daha başarılı bir takım olacağız ve hedefimiz olan Play-Off'a ulaşacağız" dedi.

Kaynak: DHA