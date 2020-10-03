Misli.com 2. Lig'de 3. hafta heyecanı sürüyor. Bu hafta oynanacak maçların arasında Turgutluspor - Sakaryaspor maçı bulunuyor. İki takım arasındaki zorlu mücadele hakkında haberimizden bilgi alabilirsiniz. İki takım arasındaki son mücadeleyi, Turgutluspor, deplasmanda 3-0 kazanmıştı. Peki, Turgutluspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig'de Turgutluspor - Pendikspor arasında oynanacak mücadele 4 Ekim Pazar günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma, Turgutlu 7 Eylül stadında oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Adem Sarıtaş yönetecek. Adem Sarıtaş'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Coşar ve Ahmet Ulu üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Turgutluspor - Pendikspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 15.30'da Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

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