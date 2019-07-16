Turgutluspor startı verdi

TFF 3'üncü Lig'de sezona yeni yönetim ve yeni teknik heyetle başlayacak Turgutluspor, ilk antrenmanını yaptı. Irlamaz Tesisleri'ndeki sezonun ilk çalışmasına iç ve dış transferlerin haricinde altyapıdan alınan isimler ve denenen oyuncular katıldı. Turgutluspor, 25 Temmuz'a kadar tesislerinde çalışıp ardından kamp için Kocaeli Kartepe'ye gidecek. Yeni sezonun Turgutluspor camiasına ve Turgutlu halkına hayırlı olmasını dileyen teknik direktör Cüneşt Biçer, "20 oyuncu kadrosuyla hazırlıklarımıza başladık. Taraftarlarımıza keyif veren bir takım oluşturacağımıza inanıyorum" dedi. Prensipte anlaşılan 3 oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü söyleyen genç teknik adam, bunların dışında 5 oyuncuyu daha kadrolarına katarak transferi sonlandıracaklarını kaydetti.

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DHA