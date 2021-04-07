Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Turgutluspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Turgutluspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Turgutluspor ve Tarsus İdman Yurdu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Turgutluspor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Turgutluspor - Tarsus İdman Yurdu maçı skoru ne oldu?
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Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu
Turgutluspor Tarsus İdman Yurdu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Turgutlu 7 Eylül Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu
Maçının Hakemleri
Yalçın Taşkınfurat(hakem), Ali Uğurtan Demirtaş(1. Yardımcı Hakem), Göktuğ Hazar Erel(2. Yardımcı Hakem), Tolga Akbaba(dördüncü Hakem)
Turgutluspor İlk 11
54. Muhammet Taha Tepe, 27. Savaş Polat, 3. Hamit Kulya, 16. Mete Sevinç, 23. Talha Yazgan, 4. Sinan Özkara, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 7. Samed Hakan Kılıç, 40. Erkan Süer, 37. Muhammet Haşim Çoban, 9. Muhammet Beşir
Yedekler
12. Yunus Yağız, 24. Hüseyin Yılmaz, 77. Okan Erdik, 28. Emre Nasuh, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 11. Muhammet Arslantaş, 26. Yiğit Utku Gök, 17. Mutlu Aksu Doğan, 10. Mithat Yaşar
Teknik Sorumlu
Abdullah Ercan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Tarsus İdman Yurdu İlk 11
1. Anıl Demir, 4. Onur Şirin, 8. Nurullah Kaya, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 34. İbrahim Hırçın, 5. Ferhat Duman, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 69. Sefa Durmuş, 6. Abdussamed Karnuçu
Yedekler
13. Kablan Kaya Tekin, 3. Abdulkerim Canlı, 14. Furkan Çetinkaya, 70. Mahmut Metin, 19. Berke Doğukan Önde, 30. Mahsun Gediklioğlu, 15. Eyüp Akcan, 39. Çağrı Yağız Yasak, 68. Alper Ademoğlu, 77. Samet Eker
Teknik Sorumlu
Ergün Penbe
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|32
|24
|6
|2
|71
|21
|78
|50
|2
|Sakaryaspor
|32
|16
|12
|4
|56
|30
|60
|26
|3
|Kırşehir Belediyespor
|32
|17
|8
|7
|45
|25
|59
|20
|4
|Van Spor
|32
|17
|6
|9
|51
|29
|57
|22
|5
|Kırklarelispor
|32
|15
|12
|5
|47
|26
|57
|21
|6
|Bodrumspor
|32
|16
|7
|9
|67
|41
|55
|26
|7
|Etimesgut Belediyespor
|32
|15
|7
|10
|51
|27
|52
|24
|8
|Turgutluspor
|32
|15
|4
|13
|40
|45
|49
|-5
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|32
|13
|9
|10
|51
|41
|48
|10
|10
|Serik Belediyespor
|32
|12
|12
|8
|45
|39
|48
|6
|11
|Karacabey Belediyespor
|32
|12
|8
|12
|40
|35
|44
|5
|12
|Pendikspor
|32
|12
|5
|15
|50
|42
|41
|8
|13
|Pazarspor
|32
|11
|5
|16
|50
|55
|38
|-5
|14
|Sivas Belediyespor
|32
|8
|13
|11
|42
|41
|37
|1
|15
|Bayburt Özel İdare Spor
|32
|11
|4
|17
|40
|52
|37
|-12
|16
|1922 Konyaspor
|32
|9
|8
|15
|39
|41
|35
|-2
|17
|Kastamonuspor
|32
|7
|11
|14
|27
|46
|32
|-19
|18
|Elazığspor
|32
|8
|5
|19
|41
|68
|29
|-27
|19
|Mamak FK
|32
|6
|6
|20
|28
|94
|24
|-66
|20
|Kardemir Karabükspor
|32
|1
|2
|29
|11
|94
|5
|-83
Fikstür
|04.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Mamak FK
|0-3
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Turgutluspor
|0-2
|Tarsus İdman Yurdu
|07.04.2021
|Serik Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|07.04.2021
|Pendikspor
|0-0
|Karacabey Belediyespor
|07.04.2021
|Kastamonuspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|07.04.2021
|Kardemir Karabükspor
|1-3
|Kırklarelispor
|07.04.2021
|Sivas Belediyespor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|07.04.2021
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Eyüpspor
|07.04.2021
|Elazığspor
|1-6
|Sakaryaspor
|07.04.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-0
|Pazarspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu