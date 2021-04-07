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Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Turgutluspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Turgutluspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Turgutluspor ve Tarsus İdman Yurdu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Turgutluspor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Turgutluspor - Tarsus İdman Yurdu maçı skoru ne oldu?

Turgutluspor, Tarsus İdman Yurdu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu 

Turgutluspor  Tarsus İdman Yurdu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Turgutlu 7 Eylül Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Turgutluspor  0-2 Tarsus İdman Yurdu

Maçının Hakemleri
Yalçın Taşkınfurat(hakem), Ali Uğurtan Demirtaş(1. Yardımcı Hakem), Göktuğ Hazar Erel(2. Yardımcı Hakem), Tolga Akbaba(dördüncü Hakem)

TURGUTLUSPORTurgutluspor

Turgutluspor İlk 11
54. Muhammet Taha Tepe, 27. Savaş Polat, 3. Hamit Kulya, 16. Mete Sevinç, 23. Talha Yazgan, 4. Sinan Özkara, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 7. Samed Hakan Kılıç, 40. Erkan Süer, 37. Muhammet Haşim Çoban, 9. Muhammet Beşir

Yedekler
12. Yunus Yağız, 24. Hüseyin Yılmaz, 77. Okan Erdik, 28. Emre Nasuh, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 11. Muhammet Arslantaş, 26. Yiğit Utku Gök, 17. Mutlu Aksu Doğan, 10. Mithat Yaşar

Teknik Sorumlu
Abdullah Ercan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TARSUS İDMAN YURDUTarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11
1. Anıl Demir, 4. Onur Şirin, 8. Nurullah Kaya, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 34. İbrahim Hırçın, 5. Ferhat Duman, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 69. Sefa Durmuş, 6. Abdussamed Karnuçu

Yedekler
13. Kablan Kaya Tekin, 3. Abdulkerim Canlı, 14. Furkan Çetinkaya, 70. Mahmut Metin, 19. Berke Doğukan Önde, 30. Mahsun Gediklioğlu, 15. Eyüp Akcan, 39. Çağrı Yağız Yasak, 68. Alper Ademoğlu, 77. Samet Eker

Teknik Sorumlu
Ergün Penbe

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor32246271217850
2Sakaryaspor321612456306026
3Kırşehir Belediyespor32178745255920
4Van Spor32176951295722
5Kırklarelispor321512547265721
6Bodrumspor32167967415526
7Etimesgut Belediyespor321571051275224
8Turgutluspor3215413404549-5
9Tarsus İdman Yurdu321391051414810
10Serik Belediyespor32121284539486
11Karacabey Belediyespor32128124035445
12Pendikspor32125155042418
13Pazarspor3211516505538-5
14Sivas Belediyespor32813114241371
15Bayburt Özel İdare Spor3211417405237-12
161922 Konyaspor329815394135-2
17Kastamonuspor3271114274632-19
18Elazığspor328519416829-27
19Mamak FK326620289424-66
20Kardemir Karabükspor32122911945-83

Fikstür

04.04.2021Başkent Akademi FK Bodrumspor
07.04.2021Mamak FK0-3Bodrumspor
07.04.2021Turgutluspor0-2Tarsus İdman Yurdu
07.04.2021Serik Belediyespor1-0Van Spor
07.04.2021Pendikspor0-0Karacabey Belediyespor
07.04.2021Kastamonuspor1-11922 Konyaspor
07.04.2021Kardemir Karabükspor1-3Kırklarelispor
07.04.2021Sivas Belediyespor0-1Kırşehir Belediyespor
07.04.2021Etimesgut Belediyespor0-1Eyüpspor
07.04.2021Elazığspor1-6Sakaryaspor
07.04.2021Bayburt Özel İdare Spor2-0Pazarspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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