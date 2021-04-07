Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Turgutluspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Turgutluspor ve Tarsus İdman Yurdu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Turgutluspor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Turgutluspor - Tarsus İdman Yurdu maçı skoru ne oldu? Turgutluspor, Tarsus İdman Yurdu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu Turgutluspor Tarsus İdman Yurdu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Turgutlu 7 Eylül Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu

Maçının Hakemleri

Yalçın Taşkınfurat(hakem), Ali Uğurtan Demirtaş(1. Yardımcı Hakem), Göktuğ Hazar Erel(2. Yardımcı Hakem), Tolga Akbaba(dördüncü Hakem)

Turgutluspor

Turgutluspor İlk 11

54. Muhammet Taha Tepe, 27. Savaş Polat, 3. Hamit Kulya, 16. Mete Sevinç, 23. Talha Yazgan, 4. Sinan Özkara, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 7. Samed Hakan Kılıç, 40. Erkan Süer, 37. Muhammet Haşim Çoban, 9. Muhammet Beşir



Yedekler

12. Yunus Yağız, 24. Hüseyin Yılmaz, 77. Okan Erdik, 28. Emre Nasuh, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 11. Muhammet Arslantaş, 26. Yiğit Utku Gök, 17. Mutlu Aksu Doğan, 10. Mithat Yaşar



Teknik Sorumlu

Abdullah Ercan



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Tarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11

1. Anıl Demir, 4. Onur Şirin, 8. Nurullah Kaya, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 34. İbrahim Hırçın, 5. Ferhat Duman, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 69. Sefa Durmuş, 6. Abdussamed Karnuçu



Yedekler

13. Kablan Kaya Tekin, 3. Abdulkerim Canlı, 14. Furkan Çetinkaya, 70. Mahmut Metin, 19. Berke Doğukan Önde, 30. Mahsun Gediklioğlu, 15. Eyüp Akcan, 39. Çağrı Yağız Yasak, 68. Alper Ademoğlu, 77. Samet Eker



Teknik Sorumlu

Ergün Penbe



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 32 24 6 2 71 21 78 50 2 Sakaryaspor 32 16 12 4 56 30 60 26 3 Kırşehir Belediyespor 32 17 8 7 45 25 59 20 4 Van Spor 32 17 6 9 51 29 57 22 5 Kırklarelispor 32 15 12 5 47 26 57 21 6 Bodrumspor 32 16 7 9 67 41 55 26 7 Etimesgut Belediyespor 32 15 7 10 51 27 52 24 8 Turgutluspor 32 15 4 13 40 45 49 -5 9 Tarsus İdman Yurdu 32 13 9 10 51 41 48 10 10 Serik Belediyespor 32 12 12 8 45 39 48 6 11 Karacabey Belediyespor 32 12 8 12 40 35 44 5 12 Pendikspor 32 12 5 15 50 42 41 8 13 Pazarspor 32 11 5 16 50 55 38 -5 14 Sivas Belediyespor 32 8 13 11 42 41 37 1 15 Bayburt Özel İdare Spor 32 11 4 17 40 52 37 -12 16 1922 Konyaspor 32 9 8 15 39 41 35 -2 17 Kastamonuspor 32 7 11 14 27 46 32 -19 18 Elazığspor 32 8 5 19 41 68 29 -27 19 Mamak FK 32 6 6 20 28 94 24 -66 20 Kardemir Karabükspor 32 1 2 29 11 94 5 -83

Fikstür

04.04.2021 Başkent Akademi FK Bodrumspor 07.04.2021 Mamak FK 0-3 Bodrumspor 07.04.2021 Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu 07.04.2021 Serik Belediyespor 1-0 Van Spor 07.04.2021 Pendikspor 0-0 Karacabey Belediyespor 07.04.2021 Kastamonuspor 1-1 1922 Konyaspor 07.04.2021 Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor 07.04.2021 Sivas Belediyespor 0-1 Kırşehir Belediyespor 07.04.2021 Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor 07.04.2021 Elazığspor 1-6 Sakaryaspor 07.04.2021 Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu