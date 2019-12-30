Turhal Şeker Fabrikası’nda 86. kampanya dönemi sona erdi

2018 yılında yapılan özelleştirme programı kapsamında satın alınarak, Kayseri Şeker ailesine katılan Turhal Şeker Fabrikası'nda, 86. pancar alım kampanyası sona erdi. Kayseri Şeker bünyesindeki 2. Kampanyasını, 87 gün boyunca hiçbir kaza yaşanmadan ve kesintisiz üretim yaparak tamamlayan Turhal Şeker'de bu yıl 5 bin 473 çiftçi ile 136 bin 643 dekar alanda yapılan ekim sonrası, 679 bin Ton pancar karşılığında 96 bin 200 ton şeker üretildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in artık kabuk değiştirdiğini ve sektörde bir başarı hikayesinin baş kahramanı olarak temsil edildiğini ifade etti.

Turhal Şeker Fabrikası'nda çalışanlar ile bir araya gelerek bu anlamlı günde onları yalnız bırakmayan Akay, "Gerek özelleştirme noktasındaki başarımız, gerek yeni kurumsal yapımız, gerekse de sözleşmeli hayvancılık noktasında ortaya koyduğumuz çalışmalar artık; Türkiye'de hem ulusal medyanın, hem de devletin üst makamlarının gündeminde. Bu başarıda sizlerin gücü ve inancı ile yakaladığımız motivasyon inşallah, bizleri çok daha iyi noktalara taşıyacaktır" dedi.

Düzenlenen etkinlikte ilk olarak Turhal Şeker Kazan Dairesi Usta Başı Yardımcısı Hacı Mustafa Canıtez'in yazmış olduğu şiir, İç Hizmetler Şefi Mehmet Gençsoy tarafından seslendirildi. Şiirin hemen ardından söz alan Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, başarılı bir kampanyanın ardında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Osman Canıtez'in ardından konuşan Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ise çiftçilerin ve çalışanların duası ile kazasız, duraksız bir kampanya dönemi geçirmiş olmanın verdiği mutluluktan bahsederek, nice 86. kampanyaları görmek temennisiyle emeği geçenlere teşekkür etti.

Son olarak söz alan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası'nda bu yıl, 679 bin ton pancar işlendiğini de ifade ederek, "Bu yıl bereketli bir kampanya döneminin ardından Turhal Şeker Fabrikamızda 96 bin 200 ton şeker üretmişiz. Bunun karşılığında 679 bin ton pancar işleyip, 26 bin ton kadar da melas ürettik. Kampanyamız biraz daha uzamış olsa, şeker üretiminde 100 bin tonu geçecektik. Bu bereket ve istikrar hepimizi mutlu etmektedir. Bu berekete ek olarak, özellikle bu bölgenin çalışanları ile birlikte tüm çalışanlarımız artık bir aile olarak bu işi yürütmektedirler. Özellikle Turhal Fabrikamız ile ilgili kamuoyunda çok güzel bir algı oluşmaya başladı. Bunda hepinizin büyük payı var. Geçtiğimiz yıl Turhal özelleştirmesine olumsuz bakan tüm medya kurumları, bugün artık farklı düşünüyorlar ve Turhal'ın özelleştirmenin yüz akı olduğunu ifade ederek, hakkı hak sahibine teslim ediyorlar" dedi.

Başkan Akay, Bu başarının bir bedeli olarak çiftçilerden kendilerine kota talebinde bulunduklarını belirterek, "Dün pancar ekiminden uzaklaşan çiftçilerimiz, bugün oluşan bu güven ve başarı ortamının sonucu olarak arık daha fazla pancar ekmek istiyorlar ve bizlerden kota talebinde bulunuyorlar. Bu da onların en doğal hakkı. Orta Anadolu'da çiftçimizin yegâne geçim kaynağı şeker pancarı üretimidir. Bu nedenle bu fabrikanın kotasının arttırılarak insanların geçimine katkıda bulunulması lazım" şeklinde konuştu.

Konuşması sık sık "Turhal seninle gurur duyuyor" sloganları ile kesilen Akay, asıl gurur duyulması gereken kişilerin çalışanlar ve çiftçiler olduğunu da belirterek, "Sizlerin çabasını, gayretini ve duasını devamlı yanımızda hissediyoruz. Sizlerin duası ve çabası ile inşallah tüm engelleri sırasıyla aşacağız. Sizlerin bu desteği omuzlarımızdaki yükü ağırlaştırıyor ama biz bu yükten şikâyetçi değiliz. Bu yük bizi daha fazla çalışmaya teşvik ediyor. Tüm fabrikalarımızdaki insan odaklı yönetim politikamız ve gayretimiz ile Türkiye'de artık örnek bir rol model haline geldik. İnşallah sektörde daha iyi noktalara ulaşacağız. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Lansman tanıtım toplantımıza yerel basın mensuplarımızın yanı sıra, ulusal medya mensuplarımızı da davet edip, buradaki uygulamaları da yerinde göstermek istedik. Katılım gösteren tüm basın mensupları bize bir şey söyledi. "Sizin burada olup bitenleri saklamaya hakkınız yok, burada olup biten tüm başarıları anlatmanız gerekiyor. Bizler bu konuda üzerimize düşeni yapacağız, sizler de bu başarı öyküsünü burada saklı tutmayın" dediler ve sağ olsunlar sesimizi duyurmada bizlere yardımcı oldular" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Kayseri Şeker'in rol model oluşundan ve tarım sektörüne olan katkısından da bahseden Akay, Sözleşmeli Hayvancılık noktasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık ve çalışma yaptıklarını söyledi. Akay, Ziraat Bankası ile Sözleşmeli Hayvancılık noktasında görüşmelerin devam ettiğini ve Ocak Ayı içerisinde bu projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Geçmişte sözleşmeli hayvancılık modeli maalesef tam olarak hayat bulamamış. Bizler daha kapsamlı ve daha ayakları yere basan bir projeyi bitirmek üzereyiz. İnşallah Ziraat Bankası ile yaptığımız bu ortak proje ile Türkiye'de önemli bir eksikliği gidereceğiz inancındayız" dedi.

Turhal Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyasının son günü, verilen yemek ve yapılan dualar ile sona erdi.

Kaynak: İHA