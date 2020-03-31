Turhan Kaya kimdir? Birçok kişi Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabı ile haber sitelerinde yer alan acı haberin ardından Turhan Kaya hakkında arama yapmaya başladı. Ünlü ismin vefat haberi sonrası hayatı ve ölüm nedeni merak ediliyor. Peki Turhan Kaya kimdir? Neden öldü? Ayrıntılar haberimizde.

TURHAN KAYA KİMDİR?

Turhan Kaya, 30 Kasım 1951'de İstanbul'da doğdu.

Turhan Kaya, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde eğitim gördü.

Turhan Kaya'nın oynadığı dizilerden bazıları:

- Kurşun Yarası,

- Çemberimde Gül Oya,

- Binbir Gece,

- Doktorlar,

- Bıçak Sırtı,

- Kurtlar Vadisi Pusu,

- Menekşe ile Halil,

- Tatlı Bela Fadime,

- Dedektif Biraderler,

- Melekler Korusun,

- Bu Kalp Seni Unutur mu?,

- Masumlar

- Şahsiyet

Turhan Kaya'nın rol aldığı bazı filmler:

- Ayhan Hanım,

- Üç Kuruş

TURHAN KAYA NEDEN ÖLDÜ?

Dizi ve sinema oyuncusu Turhan Kaya, bugün (31 Mart 2020) hayatını kaybetti.

Turhan Kaya, 69 yaşındaydı.

Turhan Kaya'nın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, oyuncular sendikası oyuncunun vefat haberini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Oyuncular Sendikası, dizi ve sinema oyuncusu Turhan Kaya’nın 69 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Değerli dizi ve sinema oyuncusu, meslektaşımız Turhan Kaya' yı kaybettiğimizi öğrendik, çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verişldi.

Oyuncular Sendikası'nın paylaşımı: