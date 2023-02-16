Turhan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Turhan Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Turhan Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Turhan Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Turhan Kaya 9 Haziran 2002 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Turhan Kaya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Umit Punar yapmaktadır. Turhan Kaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Turhan Kaya'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Turhan Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Turhan Kaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Turhan Kaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Turhan Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Akhisarspor U19

1 Temmuz 2022 yılında Akhisarspor

Turhan Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Turhan Kaya şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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