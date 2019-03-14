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Turist çiftin tartıştıktan sonra intihar ettiği iddiası

Taksim'de kaldıkları otelin merdiven boşluğuna atlayan Almanya vatandaşı çiftin, tartıştıktan sonra intihar ettikleri iddia edildi.

Turist çiftin tartıştıktan sonra intihar ettiği iddiası

Taksim'de kaldıkları otelin merdiven boşluğuna atlayan Almanya vatandaşı çiftin, tartıştıktan sonra intihar ettikleri iddia edildi.

Turist olarak Türkiye'ye gelen İran asıllı Almanya vatandaşı Tatai Padram (27) ve Tatari Masjedi Mahal Narsin (29), dün akşam saatlerinde Taksim'de kaldıkları otelde kendilerini 8'inci kattan merdiven boşluğuna bırakarak intihar etti. Genç çifttin önce tartıştıkları sonra ise intihar ettikleri iddia edildi.

Kaynak: İHA

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