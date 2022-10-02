Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası) görev tanımı nedir, Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası) ne iş yapar, Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası) Tanımı;

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Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası) Maaşı Ne Kadar? 2022 Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası) Maaşları

Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.10

Meslek Adı :

Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İpek kozasından çeşitli el ürünleri, objeler yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tekniğe ve modele uygun olarak, kalıp çıkarmak,

b) Kalıpları hesaplanan sayıya göre ipek kozaya çizmek

c) Boya hazırlamada kullanılan araç ve gereçleri hazırlama, boya hazırlamak

d) Tel sarmak için kullanılan malzemeleri hazırlamak, tel sarmak,

e) Tohum hazırlamada kullanılan araç ve gereçleri hazırlamak,

f) Toplama yaparken kullanılan araç ve gereçleri hazırlamak,

g) Teli yapraklara yapıştırmak, yaprakları gruplamak,

h) Toplama teknikleri uygun toplama yapmak,

i) Dallama yaparken kullanılan araç ve gereçleri hazırlamak, dallama yapmak,

j) Tanzim yaparken kullanılan araç ve gereçleri hazırlamak, tanzim şekillerine uygun tanzim yapmak,

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