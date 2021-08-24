turistlerden fazla para alan taksici trafikten men edildi!

Taksicilerin turistlerden fazla para almaları iddialarına bir diğeri ise taksimde yaşandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü taksi şoförüne para cezası kesip, trafikten men etti. İstanbul'un göbeğinde Taksim'de bir taksi şoförü, taksimetreyi açmadan turist ile pazarlık yapmak istedi. Taksim'den Şişli'ye yüksek bir miktar talep eden taksici, turist ile ücret konusunda anlaşamayınca şahsı aracına almadı. Aynı taksi, 10 metre ileride aracına binen turist aile ile de aynı pazarlığı yapmak istedi.

TAKSİCİ PARADA ANLAŞAMAYIP TURİSTİ ARAÇTAN İNDİRDİ

Pazarlık konusunda turist aile ile anlaşamayan taksi şoförü, 2-3 metre gittikten sonra durarak turist aileyi de aracından indirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, olay üzerine harekete geçerek taksicinin peşine düştü. E.Ö isimli taksiciye 1483 TL idari para cezası kesildi ve taksisi trafikten men edildi.