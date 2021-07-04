Turistlere para karşılığında HES kodu alıyorlar!

Toplu taşıma araçları kullanabilmek için getirilen HES kodu eşleştirmesi zorunluluğundan sonra fırsatçılara gün doğdu. Bunu bir kolay para kazanma yöntemi olarak gören bazı fırsatçılar gişe ve duraklarda bekleyip turistlere para karşılığında HES kodu almaya başladı. Toplu taşımaya binemeyen turistleri gözüne kestirip teklifte bulunuyorlar.

KARŞILIĞINDA PARA İSTİYORLAR

HES kodu olmayan turistlerin yanlarına giderek onlara geçerli bir HES kodu alabileceklerini söyleyen fırsatçılar bunun karşılığında 20 ile 50 TL arasında para talep ediyor. Sonrasında ise cep telefonundan kodu alarak karta tanımlıyor. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis fırsatçılardan Servet Ö.'yü olay yerinde yakalayarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından idari para cezası kesilen Servet Ö. daha sonra serbest bırakıldı.

Bu olayların yaşandığı bölgede esnaflık yapan Uğur Yazar, "Turistlere ücret karşılığında HES kodu satıyorlar. HES kodu olmayanları beyaz masaya yönlendirmek yerine kendi HES kodlarını tanımlıyorlar ve halk sağlığını tehdit ediyorlar" dedi.