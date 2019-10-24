Turistleri taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 10’u yabancı uyruklu 12 yaralı

Denizli'de turistleri taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10'u yabancı uyruklu olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya'dan aldığı turist kafilesini Denizli'ye getirdiği öğrenilen Mahmut Bozkurt idaresindeki 07 AFC 656 plakalı minibüs, ilçe girişinde Recep Orman'ın kullandığı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi. Kaza sonrası 10 yabancı uyruklu olmak üzere 12 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin minibüsten çıkardığı yaralılar olay yerinde hazır bekleyen 112 acil servis ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisi ile traktörün parçalanması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA