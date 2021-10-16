Turizm Danışma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Turizm Danışma Elemanı görev tanımı nedir, Turizm Danışma Elemanı ne iş yapar, Turizm Danışma Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Turizm Danışma Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Turizm Danışma Elemanı Tanımı;

Turizm Danışma Elemanı, iletişim araçlarını ve bilgi kaynaklarını kullanarak, yerli ve yabancı turistlere, genel turizm konularında bilgi verme, önerilerde bulunma, rezervasyon yapılmasına yardımcı olma işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Turizm Danışma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Turizm Danışma Elemanı Maaşları

Turizm Danışma Elemanı maaşı ortalama aylık 3.800- TL’dir. En düşük Turizm Danışma Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Turizm Danışma Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Turizm Danışma Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Turizm Danışma Elemanı Ne İş Yapar?

Turizm Danışma Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Gelen giden yazışma işlemlerini yürütmek,

b) Bilgi kaynaklarını güncelleştirmek,

c) Turizm ile ilgili bilgiler vermek,

d) Vize, döviz, gümrük, sağlık, sigorta vb hizmetler hakkında bilgi vermek,

e) Ulaştırma arçları ve tarifeleri hakkında bilgi vermek,

f) Gezi programları, iklim şartları hakkında bilgi vermek,

g) Ülke ile ilgili ilgi vermek,

h) Genel turizm türleri hakkında bilgi vermek,

i) Yöre ile ilgili bilgi vermek,

j) Tanıtıcı yayın stok kontrolü yapmak,

k) Müşteri/turist istatistikleri tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Turizm Danışma Elemanı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Seyahat İle İlgili Danışmanlar Ve Seyahat Büro Elemanları

Turizm Danışma Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Turizm Danışma Elemanı mesleğinin meslek kodu 4221.09 olarak belirlenmiştir



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