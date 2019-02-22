EDİRNE (AA) - Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği danışma kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Bülent Bacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kent turizminin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmaların yapılacağı kurulun başkanlığını Namık Kemal Döleneken'in yürüttüğünü belirtti.

Dernek olarak Edirne'ye faydalı çalışmalar yapmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından stratejiler belirlemek ve bunları tavsiye etmek, amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek, amacıyla hayata geçirilen kurulun ilk toplantısı yapıldı. Derneğin yürütme birimi, çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarının talep ettiği konularda görüş ve önerileri ile tavsiyede bulunmak amacı ile yılda iki kez toplanacak ETTDER Danışma Kurulu'nun güzel çalışmalar gerçekleştireceği inancındayız.



Çeşitli başlıklar altında gerçekleşen toplantılar sonucunda bir rapor hazırlanacak. Ayhan Tunca, Güngör Mazlum, Cengiz Bulut, Hayati Arda , Yılmaz Sanış, Turan Şallı, Yaşagül Ekinci, Enver Şengül, ve Namık Kemal Döleneken'den oluşan danışma kurulumuz, Edirne ve turizmi ile ilgili bir çok konuda çalışma ve deneyimi olan uzman, yerel tarih araştırmacısı, dernek başkanı, akademisyen ve gönüllülerden oluşuyor."





Kaynak: AA