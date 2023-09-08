Turizm destinasyonuna pedal çeviriyorlar

Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan turizmin gözde ilçesi Kandıra, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Turizm destinasyonuna pedal çeviriyorlar

Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan turizmin gözde ilçesi Kandıra, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nin ilk gününde bisikletliler Kerpe Kartal Kayalıkları'na pedal çevirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali başladı. Kerpe Ömerağzı kamp alanında festivale katılan bisikletliler için çadırlar kuruldu. Kandıra'nın doğal turistik öneme sahip mekânlarını tanıtmak için gerçekleştirilen festivalin ilk gününde 400 bisikletçinin rotası Kerpe Kartal Kayalıkları oldu.

Kerpe'den başlayan ve 4 gün sürecek festival çerçevesinde bisikletliler, etkinliğin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıkları'na akşam sürüşü gerçekleştirdi. Bisikletlilere Kocaeli Atlı Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Kerpelilerin ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği sürüş alkışlar eşliğinde sürdü. Kartal Kayalıkları'na gelen bisikletliler burada trio müzik dinletisine katıldı.

400 bisikletçinin pedal çevirdiği festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek malzemeler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Festivalin 2'nci gününde Ömerağzı- Kerpe Cebeci Sürüşü, Cebeci-Çamkonak-Babalı sürüşü ve Pembe Kayalar sürüşü, 3'üncü gününde Ömerağzı- Sarısu- Seyrek- Kandıra sürüşü, Kandıra- Bağırganlı sürüşü, Bağırganlı- Seyrek-Sarısu sürüşü gerçekleştirilecek. Festivalin son gününde ise Ömerağzı- Sarısu-Babaköy sürüşü yapılacak.

Turizm destinasyonuna pedal çeviriyorlar

Turizm destinasyonuna pedal çeviriyorlar

Turizm destinasyonuna pedal çeviriyorlar

Turizm destinasyonuna pedal çeviriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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