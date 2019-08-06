Turizm komisyonundan yürüyüş parkurunda inceleme

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Turizm Komisyonu üyeleri, Sapanca ilçesindeki Yanık yürüyüş parkurunda inceleme yaptı.

Yanık Mahallesi'ndeki 10 kilometrelik 3 farklı rotaya sahip parkurda incelemelerde bulunan heyet adına açıklamalarda bulunan eski AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Sapanca'nın, şehrin karmaşasından kaçarak dinlenmek isteyenlerin uğrak yeri olduğunu söyledi.

Doğa sporlarıyla da bölgede ciddi derecede misafir ağırlandığını aktaran İsen, "Göl çevresinde hemen her sporu yapmak mümkün. Biz Karaçam Deresi güzergahına doğru ilerledik. Birkaç noktanın yürüyüşçüler için tabela ile belirtilmesi, tedbiren bazı noktalarda önlem alınması gerekiyor. SATSO Turizm Komisyonu ile çalışmaları takip edeceğiz. Bu rotalar ülkemizdeki ve yabancı yürüyüşçülere tanıtılmalı." ifadelerini kullandı.

SATSO Turizm Komisyonu Başkanı Taner Belge de Sakarya'nın turizmde de tanınarak gelirlerinin artması yönünde çalışmalar yürüttüklerini, gündeme getirdikleri konuların yetkililerce ele alınmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Parkurda yapılan incelemelerde ihtiyaçları belirlediklerini aktaran Belge, yerel yönetimlerle gerekenin yapılarak bölgenin daha cazip hale getirileceğini kaydetti.

İncelemede Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen de parkurla ilgili çalışmalara destek olacaklarını dile getirerek, doğa turizmini çok önemsediklerini iletti.





Kaynak: AA