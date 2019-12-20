Turizm öğrencileri için işbirliği protokolü

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Özalp Han Otel arasında konaklama ve seyahat alanı öğrencilerinin eğitimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Dalyan Halidun Feridun Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özalp Han Otel'in teknik işbirliğinde konaklama ve seyahat hizmetleri alanı öğrencilerine uygulamalı eğitim verilebilmesi, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişmeleri takip etmek, istihdam ve sektördeki işletmelerle okul arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla protokol imzalandı.

Eğitimde işbirliği protokolü imza törenine, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ersal Ersin Avcı, Dalyan Halidun Feridun Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Küçükünal ve turizmci Tarık Özalp katıldı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitim için güzel bir işbirliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İşbirliğinin öğrencilerin 12 ay staj görmesini sağlanacağını aktaran Kaymakam Erdoğan; "Bölgemizde otellerimiz genellikle yaz aylarında faaliyetlerini yürütüyorlar. Özalp ailesinin sahip olduğu otel yıl boyunca öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayabilecek. Öğrencilerimiz yıl boyunca alacakları eğitimle hem otele katkı sağlayacaklar hem de konaklama alanında ihtiyaç olan hizmet açığını uygulamalı öğrenecekler. Konaklama anlamında hizmet kalitesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İşbirliğinin Ortaca'ya katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu ve buna benzer projelerle işbirliklerini geliştirmeli ve çoğaltmalıyız. Bu anlamda da Özalp ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründe kalifiye personele ihtiyaç olduğunun altını çizen Tarık Özalp; "Hem kendi kalifiye personel ihtiyacımızı karşılamak hem de bölgemizdeki gençlerin daha kalifiye yetişmesini ve sektöre daha faydalı olabilmelerini sağlamak amacındayız. O nedenle bu protokol talebini memnuniyetle kabul ettik. Çocuklarımızla haftanın birer günü beraber olarak, tecrübelerimizi aktarmak amacındayız. Umarım bu protokol Ortaca'ya, gençlerin ileriye yönelik ufuklarını açmaya, kendi sektörlerinde en iyi noktaya gelmelerine katkı sağlar." dedi.

Kaynak: İHA