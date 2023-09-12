Turizm okuyan gençler için burs fonu kuruldu

Bodrum Otelciler Derneği yükseköğrenim gören gençlere destek olmak amacıyla Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile BODER Turizm Burs Fonu'nu hayata geçirdi. Turizmciler tarafından gençlere destek olmak için 2023-2024 eğitim öğretim yılında burs verilecek.

Yükseköğrenimlerini turizm bölümlerinde okuyan gençler adına burs imkanı sağlanması için Bodrum Otelciler Derneği ve Türk Eğitim Vakfı işbirliği yaptı. BODER binasında yapılan işbirliği basın toplantısına BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ve yöneticiler katıldı. Yapılan işbirliği ile BODER turizm bölümlerinde okuyan öğrencilere destek olmak için BODER Turizm Burs Fonu'nu hayata geçirdi.

Öğrencilere burs imkanı sağlamak için otelcilere destek verin çağrısı yapan BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "2023-2024 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere, turizm ve otelcilik alanında yükseköğrenim gören gençlere destek olmak amacıyla bir öğretim yıl boyunca ve 9 aylık süre ile verilecek burs uygulamasına geçilmesi kararlaştırılmıştır. Amacımız, gençliğe iyi bir turizm eğitiminin gereğine, Bodrum'un güzel turizm geleceğine inanan yardımsever bütün üye turizmcilerin katkılarına açığız" dedi.

Haberin Devamı

Yapılan işbirliğinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, "Türk Eğitim Vakfı olarak yeni eğitim-öğretim yılında gençlerimize verdiğimiz desteğin katlanarak artmasını, daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yolda sürdürülebilir işbirliklerini çok önemsiyoruz. Turizm cenneti ülkemizde nitelikli turizmcilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla TEV bünyesinde BODER Turizm Burs Fonu'nu hayata geçiren Bodrum Otelciler Derneği'yle yan yana yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)