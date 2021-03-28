Turizm sektöründe aşılama vakti: 7 Nisan'dan önce başlıyor! İlk olarak Antalya, ardından tüm turizm cennetleri! Yeni tip koronavirüse karşı karşı en etkili yöntem olarak bilinen aşılamada, ülkemizde aşılanan kişi sayısı 14 milyonu aşarken sıcak havaların gelmesiyle birlikte hareketlenmesi beklenen turizm sektörü için de ilk adım atıldı. Aşılama bu sektörde, 7 Nisan'ndan önce, Antalya'da başlayacak.

1 11 Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında turizm çalışanlarına verilen öncelik kapsamında hazırlıklarda sona gelindi. Ülkemizde, Çin'den getirilen ve SinoVac tarafından geliştirilmiş CoronaVAc aşılarının uygulamasında 14 milyon sınırı aşılırken turizm cenneti Antalya'da da öncelik hazırlıklarının yürütüldüğü ve 7 Nisan'dan önce aşılamaya geçileceği duyuruldu.