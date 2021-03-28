Turizm sektöründe aşılama vakti: 7 Nisan'dan önce başlıyor! İlk olarak Antalya, ardından tüm turizm cennetleri!
Turizm sektöründe aşılama vakti: 7 Nisan'dan önce başlıyor! İlk olarak Antalya, ardından tüm turizm cennetleri!
Yeni tip koronavirüse karşı karşı en etkili yöntem olarak bilinen aşılamada, ülkemizde aşılanan kişi sayısı 14 milyonu aşarken sıcak havaların gelmesiyle birlikte hareketlenmesi beklenen turizm sektörü için de ilk adım atıldı. Aşılama bu sektörde, 7 Nisan'ndan önce, Antalya'da başlayacak.