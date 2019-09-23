Turizm sektöründe istihdam garantili okulların sayısı 2023’e kadar 200’e çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren 11 okula, 2020 yılında 39 okul daha eklenerek sayı 50'ye çıkartılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk arasında, "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü" imzalandı. İki bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamında Turizm Meslek Liselerinin hedefleri büyütüldü. Konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri alanlarında var olan 11 istihdam garantili lise sayısı her yıl artışla 2023'e kadar 200'e ulaşacak.

Turizm alanında mesleki eğitim alan gençlerin hayallerindeki işe yerleşebilmeleri, yüksek eğitim almak isteyenlerin ilgili alanlara devam edebilmelerini öncelik kabul eden Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yeniden masaya oturdu. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda halen Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında 11 bin 507, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında 53 bin 751 öğrenci olmak üzere, toplamda 65 bin 258 öğrenci eğitim görüyor. Protokolle ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm'de turist sayısını 2023'e kadar ciddi oranlarda artırmak gibi bir hedefimiz var. Binaları, otelleri arttırarak bu işi başaramıyorsunuz. Paralelinde insan kaynağını da yetiştirip, sektörün hizmetine sunmanız gerekiyor. Bu anlamda en etkili çalışma Milli Eğitim Bakanlığı'yla geçen sene yapmaya başladığımız protokolümüz var. Bu bağlamda geçen sene 11 adet okulla başladık. Turizm Meslek Liseleri'ni otellerle eşleştiriyoruz ve sektörün ihtiyacını olan öncelikli lisanların eğitimini veriyoruz. Burada lise 1'de İngilizce, lise 2'de Rusça, lise 3'ten itibaren; Almanca, Fransızca, Çince ve Arapça'dan en az birini öğrenerek mezun oluyor. Yüksek sezon dediğimiz 20 Nisan-20 Ekim tarihleri arasında öğrenciler eğitimlerinin uygulamalı kısımlarını anlaşmalı otellerde alarak derslerinin uygulamalarını yapıyor. Bu öğrenciler belli bir burs alıyor. Bu bağlamda ilk 11 okulla yapılan uygulama gayet başarılı geçti. 2023'te protokol dahilinde genişletme kararı aldık. 2020 itibariyle 39 tane ilave okul ekleniyor ve sayı 50'ye çıkıyor. 2021'de bu sayı 100'e, 2022'de 150'ye, 2023 yılında ise 200'e çıkıyor. 200 okulla birlikte çok ciddi bir sayıda turizm öğrencisi sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmiş olacak. Bu durum öğrencilerin kariyerleri açısından da çok önemli" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitimde turizm sektörünün çok önemli olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nda sürekli vurguladığımız bir şey eğitimin; ekonomi ve demokrasiyle birlikte sac ayağı şeklinde bütünleşik olarak hayata geçirilmesi meselesi. Ekonomiyle sağlıklı bir iletişimi olmayan, demokrasiye hizmet etmeyen bir eğitim sisteminin böyle bir amaca yönelik olarak fonksiyonel olmayacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin de dünya ekonomisiyle etkileşim konusunda en hızlı yol alan sektörlerinden bir tanesi turizm. Özellikle bu sene inanılmaz bir işlevsellikle ortaya çıkıyor. Bu başarıyı dikkate aldığımızda mevcut potansiyeli çok daha iyi değerlendirmek, turizm sektörüne nitelikli bireyler yetiştirmek konusundaki hedefimiz güçleniyor. Verilen eğitimin herkes açısından tatmin edici bir seviyeye ulaşması çok önemli. Bu kapsamda iş birliği içerisinde yürüttüğümüz bu proje son derece önemli. Öğrencilerimizin gelecekte bu alandaki gelişmeleri gördüklerinde mesleki eğitime olan ilgilerinin daha artarak devam edeceğini görüyoruz. Ben turizm sektörünü mesleki eğitimde motor sektörlerden birisi olarak görüyorum. Bu iş birliği içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla son derece önemli sonuçlara ulaşmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA