Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere tanıtımında görev alan kişidir.

Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı Maaşları

Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 3.200 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Önlisans mezunu olmak bu meslek için yeterlidir.

Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamak için yönetimler geliştirerek uygulamak,

b) Ön büro hizmetleri kapsamında rezervasyon, otele giriş-çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

c) Kat hizmetleri kapsamında odaların tertip, düzen ve temizliği ile müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Servis hizmetleri kapsamında yiyecek, içecek vb. servis hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

e) Mutfak, bar, muhasebe, satın alma, pazarlama ve satış departmanlarında yöneticilik görevleri yapmak,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanları meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar meslek alt ana grubudur.

Meslek Grubu:

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları meslek grubudur.

Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 5151.10 olarak belirlenmiştir

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