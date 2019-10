Turizmciler: Konu ülke bekasıysa işimiz ikinci planda

ANTALYALI turizmciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen "Barış Pınarı Harekatı'nın turizme olumsuz etkisinin olmadığını belirterek, konu ülkenin bekasıysa turizmin nasıl etkileneceğinin tali bir konu olduğunu söyledi.

Bu sene 16 milyon turist ağırlaması hedeflenen Antalya'da ekim ayı itibarıyla gelen turist sayısı 13 milyonu geçti. TSK ve SMO tarafından 3 gün önce Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yurt dışında başlatılan olumsuz propagandaya rağmen Antalya'da turistler tatillerini gönül rahatlığı içinde geçiriyor. Ekim ayı olmasına rağmen otellerdeki doluluk oranı düşmeyen Antalya'da gündüz, deniz ve havuzlarda eğlenen turistler için geceleri de animasyon ekipleri tarafından çeşitli şovlar organize ediliyor.

'OLUMSUZ ETKİSİ GÖRÜLMEDİ'

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD-YPG'ye karşı başlattığı "Barış Pınarı Harekatı'nın, turizmde herhangi olumsuz bir etkisinin görülmediğini belirtti. Recep Yavuz, şu an için net bir resim olmadığını belirterek, "Henüz tepkileri görmek için erken ama kimsede "uçağa binmeyeyim" izlenimi yok. İnsanlar zaten yıllardır Suriye konusunu biliyor. Burada en acil yapılması gereken kendimizi dünyaya anlatacak bir platform oluşturulması. Çünkü iki gündür yabancı haberleri izliyorum ve genellikle olumsuz yorumlar var. Ülkemizin haklı olduğu bu konuda kasıtlı olarak anlamak istemeyenler ve kötü yorumlarda bulunanlar var. Haklı olduğumuz davada haksız duruma düşmemek için kendimizi bütün dünyaya doğru anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

'TURİZMİN NASIL ETKİLENECEĞİ TALİ BİR KONU'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya da, memleketin bekası, hayrı için olan şeylerde ticari faaliyetlerle ilgili yorum yapmanın doğru olmadığını belirterek, "Dolayısıyla turizm sektörü de sonuç itibarıyla bir ticari faaliyet. Ülkemizin huzuru, bütünlüğü sözkonusu olduğu bir yerde turizmin şöyle ya da böyle etkilenmesi çok sorun değil. Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz ve onlara dua ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu durumdan turizmin nasıl etkileneceği tali bir konu ve zaten güvenli, huzurlu olmayan bir ülkede turizm yapmanın da imkanı yok. Dolayısıyla bu işin en önemli unsuru olan silahlı kuvvetler, emniyet ve istihbarat mensuplarımızın hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar işlerini iyi yapıyor ki biz turizm yapabiliyoruz. Bütün sektör olarak onları canı gönülden destekliyoruz" dedi.

'İŞİMİZ İKİNCİ PLANDA'

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler (KETOB) Başkanı ve turizmci Şener Gürler ise, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı Kemer otelcileri ve turizmcileri olarak destekliyoruz. Yapmış olduğumuz iş kesinlikle ikinci planda. Önce ülkemizin bekası ve güvenliği önemlidir. Bildiğiniz gibi turizm de güvenlik üzerine tesis edilmiş bir organizasyon. Eğer bu gerçekleşmezse de turizm olmaz. Ülke güvenliği öncelikse gerisi bence teferruattır" diye konuştu. Bölge otellerinde rezervasyonun kesilmesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını aktaran Gürler, "Rezervasyon akışları devam etmekte. Mevcut konaklayan misafirlerimizde de bu operasyon süresince hiçbir tedirginlikle karşılaşmadık. Tabii ki onlar da biliyor güvenli bir yere geldiklerini. Önümüzdeki yıllarda bu güven hissini daha çok uyandıracağımızdan kesinlikle eminim. Devletimizin yapmış olduğu bu harekatın tamamıyla arkasındayız" dedi.

'OLUMSUZ BİR YORUM YAŞANMIYOR'

Fame Grup Otelleri Koordinatör Yardımcısı ve KETOB Başkan Yardımcısı Yunus Can da, Barış Pınarı Harekatı'nı tüm Kemer turizmcileri olarak desteklediklerini belirterek, "Turizm için malum güvenlik ön planda geliyor. Güvenliğimiz açısından, ülkemizin güvenliği açısından önemli bir harekat diye düşünüyorum. Ülkenin geleceği, ülkenin güvenliği her şeyden önde gelir. İş bu durumda ikinci plandır. Şu ana kadar rezervasyonlarda olsun ya da konaklayan misafirlerimizden olsun olumsuz bir yorum görünmüyor, yaşanmıyor. Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin. Umarız en az zayiatla en kısa zamanda başarıya ulaşır bu harekat. Her zaman devletimizin arkasındayız. Umarız kısa zamanda bu iş biter ve harekat başarıyla sonuçlanır" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÇOK GÜVENLİ'

Eşiyle birlikte Litvanya'dan gelen Laima Petkeviciyana (59), "Biz Türkiye'ye 13 kez geldik. Türkiye'yi, Kemer'i çok seviyoruz. Burayı çok beğeniyoruz. Hava çok güzel ve sıcak. Televizyondan duyduk Türkiye'nin Suriye'ye girdiğini ama burada her şey normal ve çok güzel. Lütfen Türkiye'ye gelin ve tatil yapın çünkü çok güvenli bir yer" dedi. Eşi Rimgavudas Petkevicus (69) ise, "Burada tatilimiz her zaman güzel oldu. Otelimizde de her şey çok güzel. Biz duyduk Türkiye ile Suriye arasındakileri ama burada hiçbir sıkıntı yok. Sabah ve akşam geziyoruz, eğleniyor ve tatilimizi yapıyoruz ve her şey çok iyi gidiyor" diye konuştu.

'KEMER ÇOK GÜVENLİ'

Ukrayna'dan 5 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Antalya'da yaşayan, boş zamanlarında dinlenmek için Kemer'e gelen estetik doktoru Lisa Bugayevskaya, "Burayı çok beğeniyorum. Kemer çok konforlu ve sıcak bir yer. Burada da arkadaşlarım var onlarla buluşuyoruz. Burada yaşamımı geçirmekten de çok mutluyum ve bunun yanında çok güvenli bir yer burası. Türkiye ve Suriye arasında bir şeyler olduğunu açıkçası duymadım. Çünkü yıllardır televizyona hiç bakmıyorum. Sadece duyduğum bir operasyon olduğu ama bunu biz görmüyor ve bilmiyoruz" dedi.

Ukrayna'dan Antalya'ya gelen ve yaşamını 3 yıldır burada sürdüren ve öğretmenlik yapan İrina Khrobostova, "Bu yeri çok seviyorum. Burası çok güvenli, misafirperver bir yer. İlk geldiğimde aşık oldum buraya. Antalya'da yaşıyorum ama Kemer'de tatil yapıyoruz. Şimdi ise Türkiye'nin Suriye'de operasyonu var ve televizyonlar birçok haber veriyor. 3 yıldır burada yaşıyorum ve hiçbir zaman kötü olay görmedim ve yaşamadık burada. İnsanlar burada bizleri çok seviyor. Bu nedenle sizin bir izniniz veya tatiliniz varsa kesinlikle buraya gelmelisiniz. Burası muazzam bir yer, mükemmel bir tarihi var. Tekrar söylüyorum insanları çok iyi, çok leziz yemekler ve meyveler var. Hava çok sıcak ve iyi" şeklinde konuştu.

TURİSTLER TATİLLERİNE DEVAM EDİYOR

Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı Nashira Resort Hotel'de tatilini geçiren İngiliz Daniel Ecclestone (30), ailesiyle birlikte Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Suriye'de yaşananların hiçbir şekilde kendilerini etkilemediğini belirten Ecclestone, "Burası çok güzel, insanlar çok güzel ve yardımsever. 1 hafta tatil yapacağım. Hem Antalya'dan, hem de otelden çok memnunum. Tatil yapmak isteyenlere, Antalya'yı öneririm" dedi. Pazar günü Manavgat'a geldiğini belirten Rus Marya Pervaya (44) da devletlerin kendilerini koruması gerektiğini belirterek, "Suriye'de düzenlenen operasyon çok uzakta. Hem öyle savaş filan yok. Burada denize giriyoruz, havuzda yüzüyoruz. Yemekler harika. Hava sıcaklığı çok iyi. Tatilim çok iyi geçiyor, herkese Türkiye'ye tatile gelmeyi tavsiye ederim" diye konuştu.

