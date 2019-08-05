Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki turizmciler, Kurban Bayramı öncesi konaklama sektöründe artan dolandırıcılık olaylarına karşı tatilcileri uyardı.

Turizmiyle ünlü Antalya, Muğla ve ilçelerindeki otellerin internet sitelerini taklit eden dolandırıcıların sayısı, Kurban Bayramı öncesinde hayli arttı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

"Tatil hayaliniz suya düşmesin" diyerek vatandaşlara uyarıda bulunan Bülbüloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer vedi:

"Vatandaşlarımızın, yaşamın her aşamasında olduğu gibi konaklama sektöründe rezervasyon yaptırmadan önce de çok dikkatli olması gerekiyor. Güvenilir ve yetki belgeli tur şirketlerinden tatil paketi satın alınmalı. Alınan tatil paketi kapsamında otel yetkilileri ile görüşülerek rezervasyon sağlamlaştırılmalıdır. Tur şirketi ile yapılan rezervasyonda, işlemlerden otelin bilgisinin olup olmadığı mutlaka öğrenilmeli. Otelin rezervasyon ile ilgili bilgisi yok ise ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Sahte tatil satışı veya bu konuda farklı yöntemlerle dolandırıcılık yapan art niyetli kişiler hem güvensizlik ortamı yaratıyorlar hem de tatil planı yapan masum vatandaşların maddi manevi kayıplara uğramasına sebep oluyorlar. Konudan haberi dahi olmayan konaklama tesisleri ve o bölge için de imaj kaybına neden oluyorlar. Bu çok yönlü bir sıkıntıdır."

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DHA