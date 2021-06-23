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Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Havayolu trafiğinin açılmasını fırsat bilen Ruslar Türkiye'ye akın etmeye başladı. Antalya'nın ardından, ülkemizin cennet köşelerinden olan Muğla'ya da ilk Rus turist kafilesi ulaştı.

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kalkmasıyla turizmde canlanmalar yaşanmaya başladı. Turizmcilerin heyecanla beklediği Rus turistler ülkemize akın ediyor. Dün Antalya'da yaşanan yoğunluğun ardından, Muğla'ya da Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi.

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

DALAMAN HAVALİMANI'NDA TURİST YOĞUNLUĞU

Rusya tarafından Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesiyle ilk Rus turist kafilesi Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı'na geldi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan uçak, 288 yolcusuyla saat 11.30'da YDA Dalaman Havalimanı'na indi.

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

RUS TURİSTLER LOKUMLARLA KARŞILANDI

Rus turistlere havalimanında türk lokumu ikram edildi. YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç,  "Sezon boyu ekim ayının sonuna kadar uçuş planlaması mevcut. Rusya'nın 9 şehrinden Dalaman'a uçak seferi yapılacak. Uzun zamandır iç turizmden tatmin olmayan Rus turistlerin Türkiye'nin açılmasıyla akın akın Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz. Burada en önemli destinasyonlardan birisi Antalya ve Dalaman." dedi.

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

 "İYİ BİR SEZON GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Rusya'da yeni planlamaların da devam ettiğini anlatan Güvenç şöyle konuştu: "Rusya'dan hatlar arası aktarmalar ve yeni planlamalar yapılıyor. İç turizmdeki rezervasyonların iptal edilerek Türkiye'ye çevrildiğini görüyoruz. Durum iyi görünüyor. Herhangi bir olağanüstü durum olmazsa geri kalan süre içerisinde iyi bir sezon geçireceğimizi bekliyoruz. Sezonda yaklaşık 274 bin civarında Rus turistin bölgemize gelmesini umut ediyoruz."

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

"Özellikle Kültür ve Turizm Bakanı'mızın çabalarının çok büyük etkisi oldu. Türkiye'de ikinci aşıyı olma aralığı için 4 haftalık süre var. Fakat Batı'da bu süre 7 hafta. Kitle aşılaması konusunda bu bize avantaj sağlıyor. Türkiye bu konuda oldukça hızlı davrandı. Bu da bize olumlu yansıdı. Turizm çalışanlarının öncelikli aşılanmasının sektörde büyük etkisini gördük."

Güvenç, rezervasyonların gelecek günlerde artarak devam etmesini öngördüklerini dile getirdi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Turizmde heyecan yaratan hareketlilik! Muğla'da Rus çıkarması! Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

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