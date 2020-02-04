Turizmde Türkiye ve İspanya arasındaki makas daralıyor

TÜRKİYE'nin turizmdeki en büyük rakiplerinden İspanya ile arasındaki fark, hem gelir düzeyinde, hem de geceleme sayıları bakımından giderek azalıyor. Türkiye geceleme sayısındaki farkı 13.6 milyona kadar düşürdü. Gelir farkı da 140 dolara geriledi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB), Türkiye'nin turizm sektöründeki en büyük rakiplerinden biri olan İspanya ile arasındaki gelir ve gelen turistlerin geceleme sayıları bakımından yaptığı araştırma, iki ülke arasındaki hem geceleme, hem de gelir farkının, 2019 yılında ciddi ölçüde azaldığını ortaya koydu.

AKTOB'un araştırmasında, Türkiye turizminin 2016 krizinin ardından geçen 3 yılda, sayısal bakımdan kayıplarını telafi ettiği ve kriz öncesi rekor yılları da aştığına dikkat çekildi. Dünyanın en çok turist çeken ülkeler sıralamasında yeniden ilk 6 içine giren Türkiye'nin, gelir artırıcı ana unsur olan geceleme artışında da önemli aşama gösterdiği vurgulandı. Geceleme artışı bakımından İspanya'yı yakalamaya az kaldığı, kişi başı harcamalarda da canlanma yaşandığı kaydedildi.

KRİZ YILLARINDA FARK AÇILDI

Araştırmaya göre, 2014 yılında, İspanya'da 123 milyon 700 bin, Türkiye'de ise 104 milyon 300 bin geceleme sayısı gerçekleşti. İki ülke arasındaki fark 19.4 milyon gecelemeyken, Türkiye'nin 2015 yılında başlayan kriz sürecinde ve krizin daha derinleştiği 2016 ve 2017 yıllarında aradaki fark ciddi ölçüde açıldı. Kriz yıllarında İspanya'nın geceleme sayısı 132 milyonu aşarken, Türkiye'de ise 74 milyona kadar düştü ve aradaki fark 58 milyona yükseldi.

GECELEME FARKI 13.6 MİLYON

Türkiye'nin 2018 yılında rekorlarla başlayan geri dönüşüyle son iki yılda fark ciddi ölçüde azaldı. 2018'de 27,4 milyona düşen iki ülke arasındaki geceleme farkı, 2019 yılının 10 aylık verilerine göre daha da azaldı. Bu dönemde İspanya'da 137 milyon 300 bin, Türkiye'de ise 123 milyon 700 bin geceleme sayısı gerçekleşti. İki ülke arasındaki fark 13.6 milyona kadar gerileyerek, tarihin en düşük rakamı oldu.

KİŞİ BAŞI GELİR ORTALAMASI 140 DOLARA DÜŞTÜ

Türkiye'de Rusya krizinin yaşandığı 2016'nın fiyatlara etkisi ise 2017 ve sonrasındaki yıllara oldu. 2016 yılında kişi başı gelir İspanya'da 733 dolar, Türkiye'de 633 dolarken, sonraki iki yılda kişi başı turist gelir ortalaması İspanya'da yükseldi, Türkiye'de düştü. İki ülke arasındaki fark 2017'de 165 dolar, 2018'de 160 dolara çıktı. 2019 yılında ise fark 20 dolar azaldı ve İspanya'da 775 dolar, Türkiye'de 635 dolar olarak gerçekleşti. 2023 Turizm Master Planı'nda ortaya konulan, gecelik harcamaların yükseltilmesine yönelik çalışmalarla, 2023'e kadar en azından İspanya ile farkın 100 doların altına çekilmesi öngörülüyor.

GELİR 40 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Turizm gelirinin ülkeler açısından önemine de işaret edilen değerlendirmede, "Ekonomilerde turizmin önemini en iyi gösteren ise girdi-çıktı matrislerindeki etkileme, tetikleme veya uyarma katsayılarıdır. Bu açıdan, ülkemizde turizm 1 birim canlandığında, yaklaşık 55 sektörde yarattığı uyarma ile ekonomide 2- 2,5 birim canlanma yaratmaktadır. 2019'da 35 milyar doları aşan yurt dışından gelenlerin bıraktığı gelire, 5 milyar doları bulan yurt içi turizm geliri de eklendiğinde, 39-40 milyar dolara yaklaşan bir hacme ulaşmış olduk. Buna göre, ekonomik büyüklük içindeki turizm payı da 2016'da düştüğü yüzde 3,6'lık seviyeden sonra yeniden yükselerek yüzde 5,3 olmuştur" denildi.

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Kaynak: DHA