Turizme aşı önlemi! Bolu'da turizm personeli aşılanmaya başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'da da personelin aşılanmasına başlandı. Sektör çalışanları, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'nde Kovid-19 aşılarını oldu. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, gazetecilere, Kartalkaya Kayak Merkezi, Yedigöller Milli Parkı, Abant, Gölcük ve Sülüklügöl Tabiat Parkları gibi birçok turizm alanına sahip olan Bolu'nun her yıl 1 milyonun üzerinde tatilci ağırladığını söyledi.

"TURİZMDEKİ OLUMSUZ ALGI KIRILABİLİR"

Kentte turizm belgesi olan 28 tesiste yaklaşık 1200 kişinin çalıştığına dikkati çeken Ateş, "Turizm sektörü, ilimizde en fazla istihdamın sağlandığı sektör. İstanbul ile Ankara arasında yer alan Bolu, yurt içi turizmine en fazla ikame eden illerin başında geliyor." dedi. Ateş, tehdidin en fazla olduğu sektörlerin başında geldiği için turizmde görevli personelin acil aşılanmasının doğru bir karar olduğunu vurgulayarak, "Turizmde algı çok önemli. Aşı, bu algıyı kırabilir. Avrupa, turizm açısından aşılanmış bölgelere kaymakta. Turizm sektörüne hizmet verenlerin aşılanmış olması, kendilerini en az riskli görecekleri noktada hem algıyı yönetecek hem de sağlıklı bir turizm sektörünün canlanmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı