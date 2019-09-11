Turizmin yeni gözdesi Bursa

Uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan doğa harikası Bursa, turizm anlamında marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Doğal yapısı ve tarihi değerlere sahipliğiyle ön planda olan ulu şehir şimdi ise "cittaslow'a hazırlanıyor.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, İznik ve Keles ilçelerini cittaslow olarak turizme kazandırmak için yerinde incelemelerde bulunmak üzere her iki belediyeden de heyet oluşturarak İzmir Seferihisar'a götürdü. Ortalama uzaklığı 40 ila 50 kilometre olan her iki ilçenin de kendine özgü doğal özellikleri ve tarihi zenginliği bulunuyor. İznik; gölü, surları, Ayasofya, bazalika, 1. Murat Hamamı, çinisi ve daha birçok açık hava müzelerini barındırıyor. Keles ise, Marmaranın en büyük yaylası olan Kocayayla'ya ve bunun yanında ulusal ve uluslar arası organizasyonlara ev sahipliğiyle birlikte, sıcak sularıyla, mağaralarıyla, göletleriyle, Osmanlı köyleri ve doğasıyla, doğa sporlarıyla, raftig bölgesiyle bu ve buna benzer bir özellikleri dikkat çekiyor.

Bursa, dünyanın gözbebeği olmasının yanında yaşanılabilir kentler sıralamasında da ön sıralara ilerletmekte. 30 ülkenin bulunduğu ve 260 kentin ev sahipliği yapıtığı cittaslow'a Türkiye'de 17 şehir girdi. Sürekli değişik şehirlerden müracaatların yapıldığı cittaslow'un kendine has şartları var ve en belirgin özelliği nüfusunun 50 binin üzerinde olmaması ve şehrin kendi kimliğini oluşturması. Bunun yanında 72 adet daha kriterin bulunduğu cittaslow'a şimdi Bursa da aday. Adaylık süresinin başlamasıyla bu 72 maddelik şartlara uyarak cittaslow özelliğini alan ilçelerin yanında diğer ilçeler de kendi doğal güzellikleri ve kendine özgü kimlikleriyle kombine edilerek hem turizm anlamında ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunulacak, dem de dünya üzerinde yaşanılabilir şehirler sıralamasında ülkemiz ve Bursa ön sıralarda yer alacak.

Kaynak: İHA