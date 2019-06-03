Türk Akreditasyon Kurumu önemli başarılara imza attı

AVRUPA Birliği Başkanlığı'nın ilgili kuruluşlarından Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) akreditasyon faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaları sonuç verdi ve Avrupa Akreditasyon Birliği'nde (EA), MLA statüsü genişletildi. Ayrıca Avrupa Akreditasyon Birliği yönetimine giren TÜRKAK, 2020-2021 döneminde ülkemizi temsil edecek.

TÜRKAK'ın yeni akreditasyon alanlarından olan sera gazı doğrulayıcı kuruluşlarının ve referans malzeme üreticilerinin akreditasyonu alanlarında MLA kapsam genişletme sürecinde öncelikle Avrupa Akreditasyon Birliği tarafından Şubat ayı içerisinde eş değerlendirme denetimi gerçekleştirdi. Denetimden kısa süre sonra TÜRKAK, bulgularla ilgili faaliyetleri tamamlayarak dosyanın Avrupa Akreditasyon Birliği Çok Taraflı Tanıma Konseyi'ne sunulmasını sağladı. Birliğin üyesi olan akreditasyon kuruluşu temsilcilerinin katılım sağladığı Çok Taraflı Tanıma Konseyi toplantısı 8-9 Mayıs 2019 tarihlerinde İzlanda'da gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda TÜRKAK'ın çalışmaları sonuç verdi ve MLA statüsüne ilişkin olumlu karar alındı. Bu çerçevede, TÜRKAK'ın iki alanda kapsam genişletme ve yeni akreditasyon standardına geçişinin değerlendirildiği toplantıda, sürecin başarıyla gerçekleştirildiği teyit edildi. Toplantıda alınan kararlar ve sonrasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde TÜRKAK'ın MLA kapsamı, Avrupa Akreditasyon Birliğinin MLA'ya açık olan tüm kapsamları içerecek şekilde genişletildi. Böylece TÜRKAK; Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde tüm MLA kapsamlarında akreditasyon hizmeti sunabilen Avrupa'daki 6 ülkenin akreditasyon kuruluşları arasına girme başarısı gösterdi.

EVRENSEVDİ, AVRUPA AKREDİTASYON BİRLİĞİ MUAYENE KOMİTESİ BAŞKAN'I SEÇİLDİ

Öte yandan, 22-23 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen EA Genel Kurulu toplantılarında ise hem TÜRKAK'ın genişletilen MLA kapsamı, hem de TÜRKAK'ın Avrupa Akreditasyon Birliği yönetimine girmesine ilişkin olarak ülkemiz adına çok önemli gelişmeler yaşandı. Avrupa Akreditasyon Birliği'nin 43'üncü Genel Kurul Toplantısı İtalya Akreditasyon Kurumu'nun ev sahipliğinde 22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Roma'da gerçekleştirildi. Birliğin yönetim organlarına ilişkin seçimlerin yapıldığı Genel Kurul'da, ülkemiz adına bir ilk yaşandı. Halen Avrupa Akreditasyon Birliği Muayene Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan TÜRKAK Genel Sekreter Vekili Orbay Evrensevdi, Genel Kurul'da yapılan oylamada iki yıl için Avrupa Akreditasyon Birliği Muayene Komitesi Başkanlığı'na seçilmeyi başardı. Orbay Evrensevdi, Muayene Komitesi Başkanlığı'nın yanında aynı zamanda Avrupa Akreditasyon Birliği İcra Kurulu'nda da ülkemizi temsil edecek. Avrupa Akreditasyon Birliği tarihinde ilk kez AB/EFTA üyesi olmayan bir ülkeden Muayene Komitesi Başkanı unvanı ile İcra Kurulu içerisinde ülkemiz söz sahibi olmayı başardı.

Avrupa Akreditasyon Birliği Genel Kurul toplantılarında MLA sertifikaları takdim edildi. Bu çerçevede TÜRKAK'ın güncellenen MLA sertifikası Genel Sekreter Vekili Sayın Orbay Evrensevdi'ye takdim edildi.

MLA'NIN TANIMI

MLA, İngilizce "Multilateral Agreement" yani "Çok Taraflı Anlaşma" ifadesi için kullanılan kısaltma olup akreditasyon kurumlarının faaliyetlerinin uluslararası tanınırlığı için en önemli araçtır. Uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri MLA programları oluşturmakta ve üye akreditasyon kuruluşları yapılan detaylı inceleme ve eş değerlendirme denetimleri sonrasında incelemeye konu kapsamda MLA imzalamaya hak kazanabilmektedir. MLA kapsamı ise akreditasyon kuruluşlarının verdiği akreditasyon hizmetlerinden hangilerinin uluslararası tanınırlık sistemi altında olduğunu ifade etmektedir.

DHA