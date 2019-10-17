Türk asıllı Milletvekili Kuzu’dan Hollanda Meclisinde harekata destek konuşması

Türk asıllı Milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda Meclisinin Suriye konusundaki tutumunu eleştirerek, Hollanda'nın bu tutumunun NATO müttefikliğine yakışmadığını ifade etti. "Hollanda neden teröristleri kucaklıyor? diyerek konuşmasına başlayan Kuzu, geçen yıl Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un YPG'nin terör örgütü PKK ile olan bağlantısını açıkladığını hatırlattı.

Hollanda Meclisi bugün, Türkiye'yi kınamak üzere toplantı gerçekleştirdi ancak toplantıya Türk asıllı Milletvekili Tunahan Kuzu ve Partisi Denk destek vermedi. Hollanda Meclisinin Suriye konusundaki tutumunu eleştiren Kuzu, mecliste gerçekleştirdiği konuşmada Hollanda'nın ve Batı'nın tutumunu yanlış bulduğunu ifade etti. Kuzu, "Bu, petrol çıkarları için yalanlara dayanan bir savaş olan, Batı'nın Irak'a kirli işgali ile başlamamış mıydı? Ve bu nedenle de Suriye bu durumda değil mi? Bu kirli savaş sonrası Batı, hırsız gibi Irak'tan çekilip, DEAŞ'ın oluşmasına sebep olmamış mıydı? Batı, 2011'de Suriyeli göstericilerin Halep'te bir cuma namazı sonrası Esad'e karşı isyan başlatması sonrası Suriye için demokrasi sözü vermemiş miydi" ifadelerini kullandı.

"Batı, Esad kendi halkını kimyasal silahlarla öldürdüğünde neredeydi?"

Kuzu konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Batı, Esad kendi halkını kimyasal silahlarla öldürdüğünde neredeydi? Nihayetinde bütün dünya Suriye'ye gelmişti fakat bu, Suriye halkı ve özellikle de bölgedeki güvenlik ve istikrar için değildi! Ve o donemde yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti, yaklaşık 7 milyon insan mülteci konumuna düştü. Türkiye, Hollanda'nın bir NATO müttefiki ve yalnız bırakıldı, 4 milyon mültecinin sorumluluğunu alan ve 40 yıldır PKK/YPG tarafından terör saldırılarına maruz kalan bir NATO müttefiki. Peki arkadaşları ne yapıyorlar? Trump'ın da itiraf ettiği gibi, PKK/YPG terör örgütünü silahlandırıyorlar. Hollanda neden bu teröristleri kucaklıyor? PKK'nın yıllardır Türkiye'de yaptığı terör saldırıları ile ölümlere sebep olduğunu bilmiyorsunuz. Buna karşı bir ülkenin önlem alması tuhaf mıdır?"

Kuzu, geçen sene Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un yaptığı YPG açıklamasına da değinerek, "Daha geçen sene Hollandalı Bakan, YPG'nin Avrupa terör listesinde bulunan PKK terör örgütü ile kuvvetli bağlantılarını olduğunu tespit etmişti" dedi.

Hollanda'da yaşayan Türklerin de Hollanda'nın tutumu yüzünden mağdur olduğunu dile getiren Kuzu, bugün, Hollanda'nın Amsterdam Üniversitesine başvuru yapan Türk öğrencinin Suriye meselesinden dolayı ırkçılığa uğradığını dile getirdi.

Kaynak: İHA