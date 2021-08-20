Türk askeri Afganistan'dan çekilmeli mi? Anket sonucu her şeyi ortaya çıkardı

MetroPoll'ün Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2021 araştırması kapsamında yapılan ankette Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'da bulunan Türk askerini akıbeti soruldu. Bu kapsamda, vatandaşlara " Amerikan askerlerinin çekildiği Afganistan'dan Türk askerlerinin de çekilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

İŞTE ANKET SONUCU

Bu kapsamda alınan cevaplara göre Türk askerinin Afganistan'dan çekilmesini isteyenlerin yüzde 61,6'sı " Evet düşünüyorum" cevabının verdi. Türk askerinin Afganistan'da kalması gerektiğini düşünenler ise yüzde 27,4 ile " Hayır düşünmüyorum" görüşünü belirtti.

Öte yandan yüzde 11.00 oranında kesim fikir belirtmedi.

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