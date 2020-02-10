Türk askeri, idlib'de ilerlemeye devam ediyor

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e gerçekleştirdiği saldırıları sonrası Rus ve Türk heyeti Ankara'da İdlib'i görüştü.

İdlib için ikinci kez bir araya gelen Rus ve Türk heyetleri görüşme gerçekleştirirken, İdlib'in doğu kırsalında da hareketli dakikalar yaşandı. Görüşme devam ederken muhalif gruplar, o bölgede operasyon başlatmıştı. Muhalif gruplar, doğu kırsalında bulunan rejime ait mevzileri ateş altına almıştı.

REJİM GÜÇLERİNİN BÖLGEDEN ÇEKİLEBİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Türk askeri de Suriye Milli Ordusu’nun desteği ile doğu kırsalına doğru ilerlerken, bölgeden gelen bilgilerde operasyonun durduğu kaydedildi. Görüşmenin sonucunun beklendiğini ifade eden yerel kaynaklar, Esad rejiminin ise İdlib ve Halep’te saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin bölgeden çekilebileceği öne sürüldü.