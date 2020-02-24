Türk askeri konvoyu İdlib'e girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 50 araçlık yeni bir askeri konvoy, siviller için güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla sabah saatlerinde İdlib'e girdi. Suriye Milli Ordusu askerleri de Türk askerlerine eşlik etti.

600 BİN KİŞİ TÜRKİYE SINIRINDA

Suriye'de Esed rejiminin saldırıları, halkı, Türkiye sınırına göç etmek zorunda bırakıyor. Sene başından beri yapılan saldırılar sebebiyle yaklaşık 600 bin kişi Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede güvenli bölge oluşturmak için bu sabah saatlerinde 50 konvoyla İdlib'e girdi.

AKAR SINIRA GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunmuştu. Bakan Akar, burada ilk olarak Ordu Taktik Komuta Yeri'ni ziyaret edip Harekat Merkezi'ndeki harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin bilgi almıştı.

3 ŞUBAT'TA 8 ŞEHİT

3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 askerimiz ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 askerimizin de yaralandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı ile ilgili aynı gün, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

10 ŞUBAT'TA 5 ŞEHİT DAHA

İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz de yaralanmıştı. Saldırı sonrası MSB, 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve saldırılarda 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

20 ŞUBAT'TA 2 ŞEHİT

MSB'den yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. " ifadelerine yer verilmişti.

REJİM HEDEFLERİNE KARŞILIK VERİLİYOR

Hain rejim saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, rejim hedeflerini ve unsurlarını vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aydan beri yüzlerce rejim unsurunu etkisiz hale getiren TSK, bölgede huzuru sağlamak için büyük çaba sarf ediyor.

İdlib'den acı haberler gelmeye devam ediyor: 1 askerimiz şehit oldu

İdlib operasyonu başlatıldı

İdlib'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu