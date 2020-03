Türk askerinin Bahar Kalkanı Harekatı’na, ’offroad’cular konvoyla destek oldu

DÜZCE(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek olmak için Düzce'deki 4 offroad kulübü, askere destek konvoyu düzenledi. Korna çalmadan, sükunet içinde yapılan konvoya katılan offroad kulüpleri, kendilerine görev verildiği takdirde her türlü arazi şartından gidebilen offroad araçlarıyla birlikte göreve hazır olduklarını dile getirdiler.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla Düzce'deki offroad kulüpleri bir araya gelerek askere destek konvoyu düzenledi. Konvoya Düzce'deki 4 offroad kulübü ve bir doğa kulübü 50 offroad ve normal araçla katıldı. Offroad araçlarıyla Düzce Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplanan "offroad'cular, konvoy yaparak şehir merkezine girdiler. Şehir merkezinde Türk Bayraklı araçlarıyla zincir yapan offroadcular, Emniyet Müdürlüğü önünde konvoyu bitirdiler.

Askere destek konvoyuna katılan offroad kulüpleri adına açıklama yapan Düzce Otomobil Sporları Offroad Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahir İsa Zorbozan, şehit olan askerlerimizi saygı ve minnetle andıklarını belirterek, Türk askerinin sınır ötesinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek için konvoy yaptıklarını dile getirdi. Mahir İsa Zorbozan, "Biz Düzce offroad kulüpleri ve doğa sporları kulüpleri olarak İdlib'de yaşanan vahim olayı protesto etmek aynı zamanda şehitlerimizi anmak ve şu anda yürütülmekte olan ordumuzun harekatına destek vermek için bir kortej düzenledik. Şu bilinsin ki biz Düzce offroad kulüpleri ve Düzce doğa sporları kulüpleri olarak ordumuzun her zaman yanındayız, desteğindeyiz. Bizlere düşen bir görev olduğunda hazır bir şekilde beklemekteyiz. Araçlarımız bunlara müsait. Türk ordusunun yanındayız. Şu an burada 4 tane offroad kulübü ve 1 tane doğa sporları kulübü var. Kulüplerimiz ayrı ayrı olsa da bu tip olaylarda her zaman dostluk, vatanseverlik bilinciyle kol kola el ele hep beraberiz. Araçlarımız her türlü arazi şartlarında gidebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bir ihtiyaç halinde her zaman hazırız. Şu anda 50'nin üzerinde araç konvoya katılıyor. Offroad araçları dışında normal araçlarımız da var. Arkadaşlarımız her türlü desteği vermek için araçlarıyla buradalar" dedi.

Şehir merkezinde Fevzi Çakmak Caddesi'nden geçen araçlar, Eski Bolu Caddesi, Eski İstanbul Caddesini takip ederek Düzce Valiliği önünden Hastane Caddesi boyunca ilerleyerek Düzce Emniyet Müdürlüğü önünde konvoyu sona erdirdiler.

Kaynak: İHA