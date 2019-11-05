Türk askerlerine saldırı!

Barış Pınar Harekatı ile köşeye sıkışan teröristler gerçekleştirilen ikinci kara devriyesi sırasında zırhlı araçlara taşlarla saldırdı.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı. Ortak devriye, Suriye’nin Kobani olarak bilinen Ayn El Arap kentinin doğusunda 72 kilometrelik hatta gerçekleştirildi.

Havadan ve karadan yürütülen harekat kapsamında ilerleyen TSK ve SMO askerleri, kısa sürede Tel Abyad ve Rasulayn kentleri ile kırsalındaki yerleşim alanlarını teröristlerden temizledi.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Rus ve Türk askerlerinin gidiş dönüş şeklinde 72 kilometrelik hatta 5 kilometrelik derinlikte yaptığı devriye esnasında bir grup YPG'li, zırhlı araçlara taş ve sopalarla saldırdı.