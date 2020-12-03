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  3. Türk bayrağını çöpten çıkardı! Videosu vatandaşlardan takdir topladı

Türk bayrağını çöpten çıkardı! Videosu vatandaşlardan takdir topladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Rahim Karakaya isimli bir belediye çalışanı çöpte görüp çıkardığı Türk bayrağını çıkararak temizleyip aracında muhafaza etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kameraya alınan bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla videoya çokça beğeni ve yorum geldi.

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03 Aralık 2020 Perşembe 11:24
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