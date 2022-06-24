Türk bayrağını ezdirmedi! Minik çocuğun vatan sevgisi göz doldurdu
Çanakkale'de, iskelede yürürken yerde Türk bayrağı gören çocuk, bayrağı yerden kaldırarak elindeki sopaya takmaya çalıştı. Bayrağı sopaya taktıktan sonra dalgalandırarak eğlenen çocuk, izleyenleri gülümsetti.
Olay geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de gerçekleşti. Kilitbahir Feribot İskelesi'nde oynayan 5 yaşındaki çocuk, yürürken yerde bir Türk bayrağı gördü. Bayrağı yerden alıp elindeki sopaya geçirmeye çalışan çocuk, uzun çabalar sonrası bunu başardı. Elindeki bayrakla oynayan, bayrağı dalgalandırmaya çalışan 5 yaşındaki çocuk, izleyenlerin içini ısıttı. İskelede bulunan vatandaşlardan biri de o anları cep telefonu kamerasından çekti.