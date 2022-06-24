Türk bayrağını ezdirmedi! Minik çocuğun vatan sevgisi göz doldurdu

Olay geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de gerçekleşti. Kilitbahir Feribot İskelesi'nde oynayan 5 yaşındaki çocuk, yürürken yerde bir Türk bayrağı gördü. Bayrağı yerden alıp elindeki sopaya geçirmeye çalışan çocuk, uzun çabalar sonrası bunu başardı. Elindeki bayrakla oynayan, bayrağı dalgalandırmaya çalışan 5 yaşındaki çocuk, izleyenlerin içini ısıttı. İskelede bulunan vatandaşlardan biri de o anları cep telefonu kamerasından çekti.