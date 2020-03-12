Türk Bayrakları ile andılar

DÜZCE(İHA) – Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla etkileyici bir etkinliğe imza attı. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal mücadelesindeki rolünün anlatıldığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99'uncu yılı dolayısıyla bir program gerçekleştirildi. Vali Dr. Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin de katıldığı program Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Mehmet Akif'i Anlamak adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Öğrencilerin performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Program sonunda protokol üyeleri öğrencilerle sahneye çıkarak ellerinde Türk Bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA