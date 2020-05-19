Türk bayraklı zırhlı araç turuyla 19 Mayıs kutlaması 

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Türk bayraklarıyla donatılan polis zırhlı araçlarıyla yapılan turla kutlandı.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, zırhlı araçla donatılan Türk bayraklarıyla ilçede yapılan turla kutlandı. Onlarca zırhlı aracın katılımıyla yapılan kutlama etkinliğine, ilçe halkı da ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

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Kaynak: DHA