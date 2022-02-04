Türk bilim insanları kemoterapi ve aşıyı birleştirdi! Dünyada bir ilk!

Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Prof. Dr. Hakan Akbulut liderliğinde dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Kemoterapi ve tedavi edici aşıyı birleştirerek kanser tedavisinde kullanılacak bir ürün geliştirildi. Prof. Dr. Hakan Akbulut açıklamasında "kemoterapi ve tedavi edici aşıyı birleştirdiğimiz yeni bir yöntemle kanser tedavi ürünü geliştirdik. Yenilikçi ve dünyada ilk olma özelliğine sahip" diye konuştu.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ DESTEĞİYLE

Geliştirdikleri yeni ürün hakkında konuşan Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Akbulut, Kanser Araştırma Enstitüsünün yapımı devam eden yeni binasına gelecek yıl taşınacağını aktardı. Çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle devam ettiğinin altını çizen Akbulut, şu ifadelere yer verdi:

"ULUSLARASI STANDARLARDA BİR MERKEZ OLACAK"

"Kanser ve Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda laboratuvarları kurulma aşamasında. Dört dörtlük uluslararası standartlarda bir merkez olacak. Kanser, enfeksiyon hastalıkları ve ilerde karşımıza çıkabilecek pandemilere karşı daha hızlı hareket edebilmemizi sağlayacak. Avrupa Birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle bu merkezimizi kuruyoruz. Merkez, 2022 sonuna kadar altyapısıyla birlikte faaliyete geçmiş olacak."

"DÜNYADA İLK OLACAK"

Covid-19 salgını nedeniyle biraz geciken geliştirdikleri yeni ürünün klinik çalışmalarına yakın zamanda başlayacaklarını ifade eden Hakan Akbulut, "Geliştirdiğimiz yeni kanser tedavi ürünü, yenilikçi, dünyada ilk olma özelliğine sahip, klinik çalışmaları da Türkiye'de yapılması hedeflenen ürünlerimiz içinde. Hem kemoterapi hem de tedavi edici aşıyı birleştirdiğimiz yeni bir yöntemle geliştirdik. Dünyada aşı ve ilaçlar ayrı ayrı kullanılıyor ama bu şekilde birlikte kullanıldığı tedavi yöntemi ilk olacak" dedi.

"YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİ DESTEKLEMEYE BAŞLADILAR"

İlacın faz çalışmalarının uzun bir süreç olduğuna ve ilaç geliştirmenin ciddi bir maliyet de gerektirdiğine dikkat çeken Akbulut, "Üniversitelerin bu süreci tek başına yürütmesi mümkün değil, onun için mutlaka destek bulmak gerekiyor. Artık ülkemizde de özellikle ilaç sanayimiz bu konulara ağırlık vermeye başladı. Bu tür yenilikçi ürünleri desteklemeye başladılar, bu da sevindirici bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.