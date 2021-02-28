Türk boksör Avni Yıldırım, Cancelo Alvarez’e 3 rauntta pes dedi!

Tüm sporseverlerin heyecanla beklediği Avni Yıldırım - Canelo Alvarez maçı için sayılı saatler kaldı. Florida Eyaleti’ndeki Miami Gardens’taki Hard Rock Stadyumu’nda, 27 Şubat Cumartesi’yi 28 Şubat Pazar’a bağlayan gece, Türkiye saati ile 03.00’te gerçekleşen maçın sonucu ve detayları...

CANELO VS AVNİ YILDIRIM HANGİ KANALDA?

Avni Yıldırım ile Canelo Alvarez’i karşı karşıya getirecek ana maçın pazar sabahı TSİ 06.00’da başlayacağı öğrenildi. Dev karşılaşma S Sport Plus ve DAZN üzerinden canlı yayınlanacak.

AVNİ YILDIRIM, CANCELO ALVAREZ’E 3 RAUNT DAYANABİLDİ

Hard Rock Stadyumu’nda karşılaşan Avni Yıldırım, 3. raunt sonunda çekilmek zorunda kaldı. Pandemi kuralları nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin tribünden izlediği mücadelenin biletleri yaklaşık 8 bin Dolar’dan satılırken boks maçı büyük ilgi gördü.

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Alvarez karşısında zor anlar yaşayan Türk boksör Yıldırım, 4. raunda çıkamadı ve doktor kararıyla maça devam edemeyeceğini açıkladı.

Alvarez, 3. rauntta bir ara sağ-sol kombinasyonlarla Yıldırım’ı iplere sabitledi. Yumruklarına devam eden Alvarez’i raundu sona erdiren ses durdururken, Avni Yıldırım’ın antrenörü Joel Diaz boksörünün maça devam edemeyeceğini duyurdu.

Türk boksör Avni Yıldırım’ın bu karşılaşmadan evvel 23 maçta 21 galibiyeti (12 nakavt), 2 yenilgisi; Alvarez’in ise 57 maçta 54 galibiyeti (36 nakavt), 2 beraberliği, 1 yenilgisi bulunuyordu.