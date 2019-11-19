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  3. Türk derbisinde kazanan Eczacıbaşı VitrA

Türk derbisinde kazanan Eczacıbaşı VitrA

ECZACIBAŞI VİTRA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Hande, Gamze, Yasemin

Türk derbisinde kazanan Eczacıbaşı VitrA

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Andrea Puecher, Konstantin Yovchev

ECZACIBAŞI VİTRA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Hande, Gamze, Yasemin

FENERBAHÇE OPET: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Bahar, Vargas, Aylin (L), Melis, Fatma

SETLER: 25-23, 25-18, 23-25, 22-25, 15-10

SÜRE: 127 dakika (29, 25, 28, 27, 18)

2020 CEV Şampiyonlar Ligi açılış maçında Eczacıbaşı VitrA, kendi sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek A Grubu'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

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