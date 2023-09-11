Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma ve Lojistik Forumu İstanbul’da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13-14 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma ve Lojistik Forumu İstanbul’da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13-14 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu, 13-14 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Forum, Bakan Uraloğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev de açılış konuşması yapacak. Forum, demiryolu idarelerinin başkanları, önde gelen ulaştırma ve lojistik şirketlerinin temsilcileri, ticari kuruluşlar ve bölgedeki ilgili paydaşları bir araya getirecek.

"Orta koridorda ulaşım yollarının geleceği tartışılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu foruma ilişkin temel amacın çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesini teşvik etmek için bir platform sağlamak olduğunu belirterek, "Etkinlik, Orta Koridor boyunca çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesine odaklanarak iş birliğini ve ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca küresel tedarik zincirlerinin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını artırmayı hedefliyor" dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi, Türkiye ve dil birliği olan Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Orta Asya'da Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın katılımıyla Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılması sonrasında bir forum olarak doğdu. Bugüne kadar 16 "Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi" gerçekleştirildi. 2-3 Ekim 2009 tarihlerinde Nahçıvan'da yapılan 9. zirvede Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi'nin kuruluşuna dair "Nahçıvan Anlaşması" imzalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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