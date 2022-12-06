Türk Doktorlardan İngiliz ve Amerikalı üroloji doktorlarına eğitim

Tıp'da doktorlarımızın eğitim için yurt dışına gittiğini duyardık bu sefer tam tersi oldu. İngiliz ve Amerikalı üroloji doktorları, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Kliniğinde, Da Vinci robotik cerrahi, protez cerrahisi, holep (lazerle prostat ameliyatı), ESWL taş kırma tedavisi, prostat ve üretra darlığı konularında ileri cerrahi teknikleriyle uygulamalı eğitim aldı.

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Türk Doktorlardan İngiliz ve Amerikalı üroloji doktorlarına eğitim

İngiliz ve Amerikalı doktorlar, hastanenin Robotik ve Rekonstrüktif Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatlara katıldı.

Eğitimler hakkında bilgi veren Prof. Şimşek, Amerika ve İngiltere'den gelen hekimlerin 5 ameliyata katılacaklarını ve gösterilen teknikleri gözetimleri dahilinde uygulama fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Eğitimler sonunda hekimlerin uyguladıkları cerrahi teknikler ile ilgili sertifika alacaklarını aktaran Şimşek, "Şehir hastanesinin kurulmasıyla son teknolojik aletler bizimle birlikte oldu. Teknolojik aletlerin kullanılması, bizim geliştirdiğimiz yeni cerrahi tekniklerle birleştirildiğinde çok güzel sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlar yurt dışındaki hekimlerin ilgisini çekti. Doktorlar, sadece İngiltere ve Amerika'dan değil dünyanın her tarafından eğitim için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Üroloji Kliniğine geliyorlar." dedi.

İtalya, İspanya, Irak, Mısır, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden hekimlerin eğitim için hastanelerine geldiğini anlatan Şimşek, "Bir günlük, 2 günlük eğitimlerin yanı sıra birer haftalık ya da birer aylık eğitimler için gelen doktorlar da oluyor. Eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerinde bu ameliyatları başarılı şekilde gerçekleştiriyorlar. Bazen orada yardıma ihtiyaçları oluyor. Destek için gidiyor ve onlarla birlikte ameliyatlara giriyoruz." diye konuştu.

BİR ZAMANLAR BİZİM DOKTORLAR EĞİTİM İÇİN YURT DIŞINA GİDERDİ

İngiliz ve Amerikalı hekimlerin ilk geldiklerinde hastanenin büyüklüğü karşısında şaşırdıklarını belirten Şimşek, "Ameliyathanemiz inanılmaz güzel. 100 tane aktif ameliyatımız var. Üroloji servisi olarak aynı anda 5 ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Kendileri ülkelerinin daha küçük bölgelerinden geldikleri için hastanemizi gördüklerinde şaşırdılar. Türkiye'de sağlık turizminin niçin bu kadar iyi geliştiğini anlama fırsatı buldular." değerlendirmesinde bulundu.

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"ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE EĞİTİM SUNULUYOR"

Eğitimlere katılan İngiliz Uzm. Dr. Rowland Rees, aldıkları eğitimin kendileri için faydalı olduğunu söyledi.

İngiltere'de kullandıkları cihazlardan farklı cihazları görme şansı yakaladıklarını aktaran Rees, "Burada çok iyi bir altyapı var. Hastane imkanları çok iyi. Çok yüksek seviyede eğitim sunuluyor. Eğitimlerin daha kolaylıkla gerçekleştirildiğini görüyorum. Çok mutluyum." dedi.

HASTANENİN KOŞULLARININ ÇOK ETKİLEYİCİ DÜZEYDE

Ülkesi Amerika'da üroloji konusunda uzmanlık eğitimi alan doktor Florian Stroie de Türkiye'ye ilk kez geldiğini, hastanenin koşullarının çok etkileyici düzeyde olduğunu aktardı.

Stroie, gerçek hastalar üzerinde eğitim görmelerinin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

İngiliz ve Amerikalı hekimler, katıldıkları ameliyatlarda Şimşek ve ekibinin kontrolü ile robotik cihazları kullandı.

KAYNAK: AA

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