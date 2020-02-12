Türk doktorlarının büyük başarısı

İzmir Kent Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Oran, beyin anevrizmalarının "akım çevirici stent" ile tedavisi sonrasında hastaların yüzde 5-10'unda görülen beyin kanamasının nedenini ortaya koyduklarını bildirdi. Kanamanın sebebini bularak dünyada ilk defa çok önemli bilimsel bir sonuca ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Oran, "Bu çalışmamız kendi alanında dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan American Journal of Neuroradiology'de yayımlandı, bu çok gurur verici. Neden bulunduğu için de yakın gelecekte kanamaya karşı önlem alınabilir, ilaç geliştirilebilir" dedi.

Prof. DR. Oran beyin anevrizmalarının endovasküler (anjio altında damar içinden giderek) tedavisinde 1990'lı yılların başından itibaren tel parçaları (koil) ile anevrizma içinin doldurulmasıyla başlandığını hatırlattı. Gelişen teknoloji ile 2010'lu yılların başından bu yana "akım çevirici stent" denilen özel bir stent türünün tüm dünyada baloncuk tedavisinde kullanılmaya başlandığını kaydeden Prof. Dr. Oran şöyle konuştu:

"Akım çevirici stentler ile anevrizmanın (baloncuğun) içini tel parçaları ile doldurmaya gerek kalmıyor. Bunlar özel yapıda stentler. Bu stentler damar içindeki kan akımını yeniden şekillendirebilme, yönlendirebilme özelliğine sahip. Bu tedavi uygulandığında, tedavi öncesinde baloncuk içine doğru olan kan akımı stent tarafından damar içinde farklı bir noktaya yönlendiriliyor. Bu sayede baloncuk içine giren kan akımı azaltıp kısa sürede de baloncuk içine kan akımı tamamen duruyor. Kan akımının durmasıyla baloncuk küçülüp yok oluyor. Akım çevirici stentle daha önce anjiyo ile tedavisi mümkün olmayan anevrizmaların da bu yöntemle tedavileri mümkün hale geldi. Ayrıca bu yeni teknoloji ile anevrizmanın tedavi sonrası nüks etmesi de neredeyse ortadan kalkıyor; yani tam bir tedavi sağlıyor. Bu avantajları yüzünden de dünyada akım çevirici stentlerin kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor."

Beyinde kanamaya yol açan nedeni buldular

Kullanımı yaygınlaşan bu stentlerin daha önceleri görülmeyen bir yan etkisinin ortaya çıktığını ve çalışmalarını da bunun üzerine yaptıklarını belirten Kent Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu komplikasyon hastaların yaklaşık yüzde 5-10'unda tedavi sonrası 1-30 gün içinde beyin kanamasının görülmesiydi. Bu kanamanın nedeni konusunda birçok spekülasyon olmasına rağmen gerçek sebebi henüz ortaya konamamıştı. Ege Üniversitesi Girişimsel Radyoloji ekibi ile birlikte yaptığımız çalışmada akım çevirici stent sonrası olan bu kanamanın sebebini otaya koymada dünyada ilk defa çok önemli bir bilimsel sonuca ulaştık. Bu çalışma kendi alanında dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan American Journal of Neuroradiology'de Ocak 2020 ayında yayınlandı. Bu çalışmamıza göre; akım çevirici stent kanda bulunan bir pıhtılaşma faktörünü (von Willebrand factor) bozuyor. Bunun sonucunda pıhtılaşma sistemi olumsuz olarak etkileniyor ve geç dönemde (1-30 gün) beyin kanamaları oluyor. Kanamanın nasıl olduğu bulunduğuna göre, belki de çok yakın gelecekte bu kanamanın olmaması için önlemler ya da ilaçlar da geliştirilebilecektir. Meslek hayatımın 30 yılını doldurmaya 2 yılım kalmışken, ekibimle birlikte dünyada ilk defa böyle bir başarıya ulaşmam büyük bir gurur vesilesidir."

Kaynak: İHA