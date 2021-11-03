Merve Monroe çok beğenildi! Oyuncu Merve Boluğur'un imaj değişikliğine takipçilerinden tam not!Adana'da 19 yaşındaki gencin hayalleri yarım kaldı! Kilo almak için protein tozu kullandı, felç kaldı!Gülse Birsel de Gupse Özay'la birlikte Squid Game çılgınlığına katıldı! Dev bebek olduğu video ilgi çekti!PMYO giriş sınavı sonuçları açıklandı mı 2021? | PMYO giriş sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı! Yıllık enflasyon yüzde 19,89 oldu!Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı! 1 kişi yaralıİta ne demek, TDK'ya göre İta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Somer şeften elti kıskandıran barbunya laksa tarifi! MasterChef imza tabağı parmak yedirtti! işte, enfes "Barbunya Laksa" tarifiAltın zirveyi kimseye bırakmıyor! Yatırımcısı köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıİSKİ su kesintisi 3 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. 'Türk dostu' olarak bilinen Eric Adams New York Belediye Başkanı oldu

'Türk dostu' olarak bilinen Eric Adams New York Belediye Başkanı oldu

ABD'nin New York şehrinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Demokrat partinin adayı Eric Adams kazandı. Adams bu göreve seçilen 2. siyahi Amerikalı oldu.

'Türk dostu' olarak bilinen Eric Adams New York Belediye Başkanı oldu

New York şehrinin 110. belediye başkanı gerçekleşen yerel seçimler sonucunda belli oldu. New York'un beş bölgesi arasında yer alan Brooklyn'in Belediye Başkanı olan Eric Adams New York'un yeni belediye başkanı oldu. Adams'ın başkanlık yarışındaki rakibi ise sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Cumhuriyetçi Curtis Sliwa'ydı.

'Türk dostu' olarak bilinen Eric Adams New York Belediye Başkanı oldu

Sonuçlar henüz resmileşmemesine rağmen seçimin kazananı 61 yaşındaki Adams oldu. Adams aynı zamanda New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.

22 YILLIK POLİS

Eric Adams Türk dostu olarak biliniyor. Siyaset öncesinde 22 yıl boyunca Polis Departmanında görevliydi ve başkomiserliğe kadar yükselmişti.

'Türk dostu' olarak bilinen Eric Adams New York Belediye Başkanı oldu

Sol gözünde diyabet hastalığı yüzünden görme kaybı yaşayan Adams; vegan olduktan sonra bu sorununu atlatmıştı. Ayrıca başkan olduğu zaman işe bisikletle gidip gelme vaadinde bulunmuştu. 

6 çocuklu yoksul bir ailede büyüyen Adams, 1 Ocak 2022 tarihinde belediye başkanlığını iki dönem bu görevi üstlenmiş olan Bill de Blasio'dan devralacak.

'Türk dostu' olarak bilinen Eric Adams New York Belediye Başkanı oldu

TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLERİ BULUNUYOR

Yaklaşık olarak 8 yıl (iki dönem) Brooklyn Belediye Başkanlığını sürdüren Adams'ın bölgedeki Türk toplumuyla ilişkileri hep iyi oldu. Özellikle Coney Island ve Brighton Beach semtlerinde yaşayan Türkler'in ve Türk işyeri sahiplerinin sorunlarını çözüme ulaştırmada Adams'ın büyük etkisi oldu. Eric Adams'ın Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu'yla da iyi ilişkileri bulunuyor.  New York’ta Türklerin düzenlediği birçok etkinliğin de değişmez ismi konumundaydı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT