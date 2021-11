'Türk dostu' olarak bilinen Eric Adams New York Belediye Başkanı oldu

New York şehrinin 110. belediye başkanı gerçekleşen yerel seçimler sonucunda belli oldu. New York'un beş bölgesi arasında yer alan Brooklyn'in Belediye Başkanı olan Eric Adams New York'un yeni belediye başkanı oldu. Adams'ın başkanlık yarışındaki rakibi ise sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Cumhuriyetçi Curtis Sliwa'ydı.

Sonuçlar henüz resmileşmemesine rağmen seçimin kazananı 61 yaşındaki Adams oldu. Adams aynı zamanda New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.

22 YILLIK POLİS

Eric Adams Türk dostu olarak biliniyor. Siyaset öncesinde 22 yıl boyunca Polis Departmanında görevliydi ve başkomiserliğe kadar yükselmişti.

Sol gözünde diyabet hastalığı yüzünden görme kaybı yaşayan Adams; vegan olduktan sonra bu sorununu atlatmıştı. Ayrıca başkan olduğu zaman işe bisikletle gidip gelme vaadinde bulunmuştu.

6 çocuklu yoksul bir ailede büyüyen Adams, 1 Ocak 2022 tarihinde belediye başkanlığını iki dönem bu görevi üstlenmiş olan Bill de Blasio'dan devralacak.

TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLERİ BULUNUYOR

Yaklaşık olarak 8 yıl (iki dönem) Brooklyn Belediye Başkanlığını sürdüren Adams'ın bölgedeki Türk toplumuyla ilişkileri hep iyi oldu. Özellikle Coney Island ve Brighton Beach semtlerinde yaşayan Türkler'in ve Türk işyeri sahiplerinin sorunlarını çözüme ulaştırmada Adams'ın büyük etkisi oldu. Eric Adams'ın Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu'yla da iyi ilişkileri bulunuyor. New York’ta Türklerin düzenlediği birçok etkinliğin de değişmez ismi konumundaydı.